マツコ、Netflix新番組が制作中止 入院で白紙に「全部不幸です」
タレントのマツコ・デラックスが出演予定だったNetflixの新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』が、制作中止となったことがわかった。
【動画】マツコ・デラックス×細木かおり対談
同サービスの公式YouTubeに公開された動画で、マツコ本人が経緯を説明。「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪しし、制作中止となった新番組の裏側や自身の近況について赤裸々に語っている。
今年1月27日に番組の制作が発表された1週間後にマツコが入院。動画内でマツコは「番組が流れるの2度目なのよ。Netflixとは縁がないのかも」と自虐気味に語りつつ、「体は大丈夫だが、心が追いついていない」と現在の心境も吐露。さらに、自身の不調が続く状況について「全部不幸です」と率直に明かし、「3年間続く大殺界の2年目で、一番ハードな時期」と、占いでいう“大殺界”の影響にも言及している。
動画には占星術師の細木かおりも登場し、マツコの運気について占っていく。仕事についても「新しいチャレンジは控えた方がいい」「量をセーブすべき」と助言を送る場面もあった。
これに対しマツコは、「やる気が出ない」「この元気が本当に健やかな状態なのか分からない」「仕事だけの人生になってしまっている」と本音も吐露。「プライベートの充実がないと満たされない」と語るなど、これまで見せてこなかった内面にも踏み込んでいる。
さらに動画では、細木の母である故・細木数子さんが最後に使っていた財布が当時のまま登場するなど、予定されていた“オークション番組”の名残を感じさせる展開も。番組は幻となったものの、動画では相変わらずの“マツコ節”を楽しめる内容となっている。
【動画】マツコ・デラックス×細木かおり対談
同サービスの公式YouTubeに公開された動画で、マツコ本人が経緯を説明。「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪しし、制作中止となった新番組の裏側や自身の近況について赤裸々に語っている。
今年1月27日に番組の制作が発表された1週間後にマツコが入院。動画内でマツコは「番組が流れるの2度目なのよ。Netflixとは縁がないのかも」と自虐気味に語りつつ、「体は大丈夫だが、心が追いついていない」と現在の心境も吐露。さらに、自身の不調が続く状況について「全部不幸です」と率直に明かし、「3年間続く大殺界の2年目で、一番ハードな時期」と、占いでいう“大殺界”の影響にも言及している。
これに対しマツコは、「やる気が出ない」「この元気が本当に健やかな状態なのか分からない」「仕事だけの人生になってしまっている」と本音も吐露。「プライベートの充実がないと満たされない」と語るなど、これまで見せてこなかった内面にも踏み込んでいる。
さらに動画では、細木の母である故・細木数子さんが最後に使っていた財布が当時のまま登場するなど、予定されていた“オークション番組”の名残を感じさせる展開も。番組は幻となったものの、動画では相変わらずの“マツコ節”を楽しめる内容となっている。