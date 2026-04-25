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【徹底解剖】マリオ映画第2弾はなぜ賛否が分かれているのか※ネタバレ注意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が「【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】まさかの賛否両論を巻き起こしてるマリオ映画２作目の初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。動画では、映画系YouTuberのサイとつるみんが、マリオ映画第2弾の鑑賞後の率直な感想を語り合い、どのような視点で本作を楽しむべきかを解説している。



本作の評価について、二人の意見は真っ二つに分かれた。つるみんは「前作の方が全然好きだった」と明かし、90分という短尺に要素を詰め込みすぎた結果「ツギハギで貼っていった感じ」がすると、ストーリーラインの不自然さを指摘した。一方のサイは「前作より好きだった」と語り、ストーリーを度外視して興奮ポイントや小ネタ要素を高く評価。「アクション、戦闘シーンが最高すぎ」と絶賛し、ピーチ姫がパラソルを使って多数のハックンと戦う姿を映画『マトリックス リローデッド』のアクションに例えて熱弁した。



さらに動画では、ファンを熱狂させたサプライズ要素に言及。フォックスの登場について、サイは「映画館で初めて知ったら感動が何倍も大きかった」と語気を強めた。また、ルイージの描いた絵から『Mr.ゲーム&ウォッチ』が飛び出す演出には、会場からも驚きの声があがったと振り返る。終盤には、クッパJr.が『スーパーマリオメーカー』のように罠を仕掛け、クリア時のBGMが流れる小ネタなど、ゲーム愛に溢れたギミックが随所に散りばめられている事実を評価した。



前作で特徴的だった往年の洋楽が使用されず、全編を通してゲーム音楽がふんだんに使われている演出にも触れ、「アクションをメインにするか、物語運びを重点に置くか」で評価が分かれると総括。ストーリーの粗さはあるものの、任天堂のゲームを愛するファンにとっては、確実に盛り上がれる「最高のポップコーンムービー」であると結論付けた。