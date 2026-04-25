川音と鮎香る初夏の御膳！ 天然鮎みやちか「天然鮎食べ比べBOX」

記事ポイント 長良川を望むテラス席で味わう、5月限定の「天然鮎食べ比べBOX」天然小鮎の塩焼き5匹や炙り郡上味噌ご飯を盛り込んだ完全予約制の特別御膳世界農業遺産認定の長良川と献上鮎の歴史に支えられた、みやちか天然鮎のこだわり 長良川を望むテラス席で味わう、5月限定の「天然鮎食べ比べBOX」天然小鮎の塩焼き5匹や炙り郡上味噌ご飯を盛り込んだ完全予約制の特別御膳世界農業遺産認定の長良川と献上鮎の歴史に支えられた、みやちか天然鮎のこだわり

岐阜県郡上市で天然鮎のヤナ漁と専門店を営む「天然鮎みやちか」が、2026年5月限定の特別企画をスタート。

初夏の長良川を眺めながら、5匹の天然小鮎を食べ比べできる完全予約制の「天然鮎食べ比べBOX」が提供されます。

夏本番前のご褒美御膳。

天然鮎みやちか「天然鮎食べ比べBOX」





提供期間：2026年5月1日(金)〜5月31日(日) ※5月3日〜5日は除く価格：5,400円（税込5,940円）提供形式：完全予約制内容：天然小鮎の塩焼き5匹、彩り小鉢、炙り郡上味噌ご飯、香物、甘味所在地：岐阜県郡上市

長良川のほとりに建つ「みやちか」は、日本屈指の漁獲高を誇る伝統のヤナ漁を守り続ける鮎の専門店です。

毎年約10万匹の天然鮎が水揚げされ、夏には約3万人が訪れる名所として親しまれています。

混雑前に味わえる限定企画。

今回登場する「天然鮎食べ比べBOX」は、1匹ごとに異なる天然鮎の風味や食感の個性をじっくり確かめられる特別御膳です。

清流を思わせる涼やかな空気のなかで、香ばしく焼き上げた鮎や彩り豊かな小鉢を一度に楽しめます。

食べ比べBOX





価格：5,400円（税込5,940円）内容：天然小鮎の塩焼き5匹、彩り小鉢、炙り郡上味噌ご飯、香物、甘味雄雌の食感の違いも含めた天然小鮎の食べ比べ

こんがり焼き色をまとった天然小鮎は、身がきゅっと締まり、繊細な香りがふわりと立ちのぼる仕立てです。

5匹それぞれの個性を味わえる構成で、小鮎ならではのやわらかな口当たりや、雄雌で異なる食感の違いも確かめられます。

香りと食感を比べる一膳。

彩り小鉢





内容：春らしい彩りの小鉢を盛り合わせた彩り箱演出：宝石箱のような華やかな見た目

小鉢が並ぶ箱の中は、色のコントラストが映える華やかな盛り付けです。

ひとつひとつの料理が丁寧に収まり、開けた瞬間に目を引く、宝石箱のような眺めに仕上げられています。

視線を奪う春色の箱。

炙り郡上味噌ご飯





内容：炙り郡上味噌ご飯、香物、甘味提供スタイル：御膳仕立てで食事の流れを楽しめる構成

炙り郡上味噌ご飯は、香ばしい焼き目の風味が食欲を誘う一品です。

塩焼きの鮎、小鉢、香物、甘味までそろうため、味わいの強弱を重ねながら最後までゆったりと堪能できます。

余韻まで整う御膳構成。

長良川を望む席





食事は長良川が一望できるテラス席で楽しめ、川のせせらぎが耳に心地よく響くロケーションです。

雨天時は開放感のあるガラス張りの店内席へ案内されるため、天候を気にせず予約しやすいのもポイントです。

初夏の空気までごちそう。

みやちか天然鮎の背景





「みやちか」の天然鮎は、世界農業遺産に認定された長良川の恵みを受けて育ったものです。

旧宮内省御料場跡に由来する献上鮎の歴史、全国で唯一の商標登録ブランド「郡上鮎」という背景も重なり、土地の物語ごと味わえる存在感があります。

誇りを背負う3冠ブランド。

水揚げから72時間の活かし込みによる泥抜きと、熟練スタッフによる1匹ずつの手作業で仕上げる工程にもこだわり。

今回の企画を皮切りに、デザインコンテストや早朝の長良川体験プログラム、新商品開発など、鮎文化を次世代へつなぐ取り組みも進めていく予定です。

長良川の景色、香ばしい天然鮎、彩り豊かな料理を一度に味わえる、5月だけの特別な機会です。

夏の賑わいを迎える前に、落ち着いた空気のなかで郡上の味覚を堪能できるのも大きな魅力。

完全予約制なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

天然鮎みやちかの「天然鮎食べ比べBOX」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「天然鮎食べ比べBOX」はいつ提供されますか？

A. 2026年5月1日(金)から5月31日(日)まで提供されます。

なお、5月3日〜5日のゴールデンウィーク期間は対象外です。

Q. 価格はいくらですか？

A. 価格は5,400円、税込では5,940円です。

Q. どのような内容が含まれますか？

A. 天然小鮎の塩焼き5匹、彩り小鉢、炙り郡上味噌ご飯、香物、甘味がセットになった完全予約制の特別御膳です。

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