お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気俳優との再会を報告した。

真栄田は以前に俳優の北村一輝と飲食店で遭遇した際の自身投稿を引用。「内間と一緒に良い焼き鳥屋さん行ったのよ。そしたらさ、1時間くらい楽しく、結構たくさんお酒飲んでた頃にさ、ガラガラガラっと店の扉が開き、なんと、俳優の北村一輝さんが入ってきたのよ」と状況を説明し「北村さんめっちゃ良い人で、俺らなんかと話してくれてさ、超嬉しかったのよ。沖縄の話したりさ、本当に幸せで楽しかったよ」。

さらに「北村さんが先にお店を出られたんだけど、その瞬間、お店の大将が、『真栄田さん、内間さん、お2人のお会計、全て北村さんがお支払いされました』と。俺とってもとっても感動してたらさ、さらに大将が、『北村さんが、僕が店出てもまだ飲むと思うんでと、プラスでお金置いてかれて、僕が店出るまでお2人に言わないで』と。泣いたよ。。カッコ良すぎるよ。。未来のお金まで。。俺はしびれて泣いて感動している」と北村の神対応をつづっていた。

この日は新たに「昨日、北村一輝さんに直接お礼が言えました」とつづり、北村との2ショットを投稿。ファンから「いいね」が殺到した。