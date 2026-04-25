アメリカ代表は開催国として2026W杯に臨むが、非常に読みづらいチームと言える。ミランFWクリスティアン・プリシッチを筆頭にまずまずのタレントは揃っているが、先月の親善試合ではベルギー代表に2-5、ポルトガル代表にホームで0-2と連敗しており、強豪国相手とはまだまだ差がある印象だ。



開催国として上位進出を狙いたいところだが、元アメリカ代表の守護神ブラッド・フリーデル氏はかなり厳しい戦いになると予想している。





「グループステージは突破できるはずだが、その先は難しいだろうね。スペイン、ベルギー、フランスのような国と対戦となれば、これらのチームは全てのポジションでアメリカを上回っている。相手チームが少しパフォーマンスレベルを落としてくれることを願うしかないし、ホームサポーターの声援があれば素晴らしい試合ができるかもしれない。あるいはGKがスーパーセーブを連発すれば、互角に戦えるかもしれない。しかし我々がフランスといった国を圧倒することはないだろう。せめてW杯開幕までに士気と自信に満ち溢れていることが重要だ。アメリカにも競争力のある優秀な選手がいるが、主力組が万全のコンディションでなければ試合に勝つのは難しい」（『TalkSport』より）。フリーデル氏はグループ突破は可能と見ているようだが、同組のパラグアイ、オーストラリア、トルコも甘く見てはならない。開催国がグループで消える可能性もゼロではないだろう。