◇インターリーグ ホワイトソックス 5―4 ナショナルズ（2026年4月24日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠ナショナルズ戦の4回に2試合ぶりとなる11号ソロを放ち、本塁打ランキングでアストロズのヨルダン・アルバレス（28）に並んでメジャートップに立った。

米メディアの事前予想を上回る活躍に、移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は24日、「ホワイトソックスは村上宗隆に関して決断をしなければならない」と題した記事を掲載。「メジャーリーグでのキャリアは始まったばかりだが、彼は急速にその実力を証明しており、ホワイトソックスは今後の方向性を決めなければならない」と今夏にもトレードされる可能性を報じた。

NPBでも三振が多かった村上に対する各球団の評価は低く、ホワイトソックスとの契約は2年総額3400万ドル（約54億4000万円）にとどまっていた。だが、実際には三振率こそ32.1パーセントと高いものの、2桁本塁打に加えて20以上の四球で出塁率は4割に近く、同サイトは「シュワバー（フィリーズ）にかなり近い成績」と評した。

その上で「このまま数カ月好成績を維持すれば、ホワイトソックスは難しい判断を迫られる。村上が彼らの長期構想の一部になるとは考えにくい。球団は再建中で今季の優勝争いは想定されていない。現在10勝15敗で、プレーオフ争いからは外れる見込みだ。2027年は可能性があるが、来季の競争力も保証されていない」と指摘。村上に対して「球団が延長契約を提示する可能性もあるが、過去の傾向から見て現実的ではない。ホワイトソックスはアスレチックスと並び、一度も1億ドル以上の契約を提示したことがない球団だ。球団史上最大契約はアンドリュー・ベニンテンディの5年7500万ドル。村上がこの水準を維持すれば、その倍以上を要求する可能性がある」と予想した。

さらに「再建中のチームで、魅力的な選手を抱えているものの保有期間が短い場合、次の優勝争いに貢献できる有望株や若手選手とトレードするのが賢明だ。村上を今夏にトレードすれば、大きな見返りを得られるだろう」とトレードを勧めた。その一方で、「日本のスター選手を獲得したチームにはビジネス面の魅力も大きい。日本での視聴率やグッズ売り上げにも貢献しているはず。好調なスタートを切ったことで、太平洋を挟んだこちらでも収益に貢献している可能性もある。トレードに出せば収益減につながりファンを失望させる。将来的に日本のFA選手との交渉にも影響があるかもしれない」とマイナス面も指摘。「村上は今後数カ間、最も注目すべき選手の一人となる可能性がある」と結んだ。