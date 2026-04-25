【ユニクロのジャケット】がやっぱ使える！ まるっと真似したい「キレイ見えコーデ」

気温差がある日も多いこの季節は、さっと羽織れるアイテムがあると重宝しそう。きれいめにもカジュアルにも着回しやすいジャケットは、ラフなアイテムと合わせてもほどよくきちんと感をキープできるのが魅力です。大人世代のコーデにも取り入れやすく、着こなしの幅を広げてくれそう。今回は、【ユニクロ】のジャケットを使った、そのまま真似したくなりそうな着こなしをご紹介します。

オンオフ頼れるダブルジャケット

【ユニクロ】「ダブルジャケット/ストライプ」\2,990（税込・セール価格）※一部色サイズ対象

ハンサムな雰囲気が漂うジャケット。ややゆとりのあるシルエットでかっちりしすぎず、きれいめコーデはもちろん、ほどよくラフな着こなしも楽しめます。腰にかかる丈感で、腰まわりを自然とカバーしてくれそうなのも魅力。表地は伸縮性のある素材を使用しているので着心地の良さにも期待でき、オンオフ問わずつい手に取りたくなりそう。

さらっと羽織ってきちんと見え

@yun__1oさんが「即買い」したというライトグレーのジャケット。グレーが軽やかな印象で、春らしい印象に仕上がります。さりげないストライプ柄が主張しすぎず、ほどよいアクセントに。上品さがあり、オフィスにもなじみやすそう。いつものコーデにきちんと感を足したいときにも頼れる存在です。

凛とした雰囲気のきれいめスタイル

落ち着いた配色で、セレモニーシーンにも使いやすいスタイル。インナーとパンツをブラックでそろえることで縦のラインが強調され、すっきりとシャープな印象に見せてくれそうです。ライトグレーのジャケットでほどよいメリハリが生まれ、きちんと感もプラス。きりっとした雰囲気で、かっこよくまとめたい日にもおすすめです。

ボリュームスニーカーでほどよくカジュアルに

ブラウンでまとめた上下にライトグレーのジャケットを羽織った着こなし。落ち着きのある配色ながら、ジャケットの色味で軽やかさも感じられます。胸元のレースがほどよい華やかさを添えつつ、ダブルジャケットが全体を引き締めて甘くなりすぎない印象に。ボリュームのあるスニーカーでカジュアルダウンし、抜け感もプラス。バッグに付けたチャームがアクセントになり、旬のムードをさりげなく取り入れているのもポイントです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@yun__1o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、同分野のライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる記事執筆及び自身での情報発信業に従事。2025年からFTNでも、同分野の記事を執筆中。