「楽ちんなパンツが欲しい」→【ハニーズ】でOK♡ 40・50代が狙いたい「新作パンツ」

毎日穿くならやっぱり楽ちんなパンツがいい！ そんなミドル世代にぴったりのアイテムが、【ハニーズ】から登場しました。今回は新作アイテムの中から、快適に穿けそうなウエストゴム仕様のパンツをピックアップ。楽ちんさはもちろん、ゆったりとしたシルエットでサマ見えが狙えるので、ぜひデイリーコーデの相棒にして。

春夏コーデでヘビロテしたい機能性パンツ

【ハニーズ】「大人のストレートパンツ」\2,480（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットのパンツ。きれい見えしながら、ウエストは総ゴムで楽に穿けそうです。ウエスト内側にはドロストが付いており、フィット感の調整も可能。接触冷感・速乾・抗菌防臭・UVカットという、高機能ぶりも嬉しいポイント。かっちりとしたシャツと合わせればクリーンに、ラフなTシャツならカジュアルな着こなしも楽しめます。

シルエットで遊べるドロスト付きカーゴ

【ハニーズ】「カーゴパンツ」\2,680（税込）

ゆるっとしたルーズなシルエットで、こなれ見えが狙えるカーゴパンツ。ワークテイストが香るサイドのフラップポケットが、着こなしにアクセントを添えてくれます。裾のドロストを緩めるとストレートシルエットにもなり、アレンジを楽しめるのが魅力的。Tシャツやパーカーでカジュアルに仕上げるのはもちろん、甘めのブラウスでテイストMIXに着こなすのも今の気分。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。