◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１２節 ＦＣ東京５―２水戸（２４日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京はホームで水戸に５―２で勝利した。今季最多の５得点で首位の鹿島を追走した。

この試合まで３連勝の水戸が先制に成功した。前半１７分、ロングスローから好機を作ると、こぼれ球からＭＦ新井瑞希が左クロス。ＤＦダニーロが右足で直接合わせると、ボールは相手ＧＫキムスンギュの横を抜けてネットの中に吸い込まれた。

ただ、鹿島に続いて東の２位に君臨するＦＣ東京がここから爆発した。前半３３分、ＦＷマルセロヒアンが右サイドでボールをもらうと、右足を一閃（いっせん）。強烈なミドルシュートがニアサイドに放たれ、ゴール右に突き刺さった。

ＦＣ東京は手を緩めない。同４２分には、水戸のＧＫ西川幸之助が味方のバックパスをうまく収めることができず、球がこぼれると、ＭＦ佐藤恵允が見逃さずに拾い、ネットの中へ沈めた。さらに前半終了間際にはＰＫを獲得。ヒアンが冷静にゴール右に沈めて点差を２点に広げた。

後半に入っても勢いは止まらず、後半２３分にはＤＦ室屋成がＦＷ佐藤龍之介の左クロスのこぼれ球をエリア外で拾うと、ミドルシュートをゴール右に決めて４点目。２分後に１点を返されるが、同３０分にヒアンの左クロスからＦＷ佐藤龍之介が５点目を決めて、とどめを刺した。