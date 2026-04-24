首元すっきり見せたい人へ！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「Vネックトップス」

顔まわりや首元をスッキリ見せたいなら、トップスのネックラインに注目してみて。例えば丸首からVネックに変えるだけでも、コーデに抜け感を作れます。今回はそんなVネックのおすすめトップスを【ハニーズ】と、その一部の店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からご紹介。上品で大人が取り入れやすいものをピックアップしました。

シンプルな無地TもVネックならスッキリ

【ハニーズ】「きれいめVネックTシャツ」\1,280（税込）

シンプルな無地Tも、Vネックなら顔まわりがどこかスッキリとした印象に。このTシャツはタイトすぎずゆとりがあり、ナチュラルに取り入れやすいのが魅力です。さらに接触冷感やUVカット、遮熱といった、これからの季節に嬉しい機能も搭載。1,000円台で手に入るから、色違いで揃えたくなりそうです。

華やかなフリルディテールも甘すぎない

【GLACIER lusso】「アシメフリルトップス」\2,480（税込）

アシンメトリーなフリルデザインが特徴で、一枚着るだけで華やぐトップス。鎖骨が覗くVネックのおかげで、フェミニンな印象を保ちつつすっきり見えるバランスが◎ 二の腕が隠れる袖丈もポイントです。春はジャケットのインナーに、夏は1枚でと、ロングシーズン活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。