この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！新富裕層の消費は「所有」から「心の充足」へ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルでが、「ここまで貯めたらもう増やすな!?インカムリッチのお金の使い方を解説します！」と題した動画で、富裕層の「資産価値がゼロになっても惜しまないお金の使い方」を解説し、消費のトレンドが「所有」から「心の充足」へシフトしている事実を提示した。



動画では、お金を増やすことばかりに目を向けてリセールバリューを気にしていると、人生の満足度を下げる「機会損失」につながると警鐘を鳴らす。博報堂の調査を引き合いに出し、世帯年収3000万円を超えるインカムリッチ層の消費行動が、物からタイムパフォーマンスやウェルビーイング、ストーリーの消費へと劇的に移行していると説明した。



具体的なお金の使い道として、宮脇は3つの分野を挙げる。1つ目は「体験という名前の無形資産」だ。アフリカのサバンナでの保護活動やAI研究所の見学など、旅と教育を掛け合わせた「エデュケーショナル・トラベル」を紹介。さらに、辺境の地にある高級レストランへ行くこと自体を目的とする「デスティネーションレストラン」など、リセールバリューはないが将来の可能性や幸福感を広げる消費の実態を明かした。



2つ目は「予防医療とバイオハッキング」である。1回100万円以上する高級な人間ドックや、質の高い睡眠を得るためのマットレスなど、健康寿命を延ばすための投資の重要性を語る。運動などの手間をかけず、お金を払って即座に睡眠環境を改善することは「最も賢い投資」だと言及した。



3つ目は「利他的な支出」を挙げた。特定のコミュニティへの寄付や、若手起業家へのエンジェル投資など、他人のためにお金を使ったほうが主観的な幸福度が高まると解説する。自身もサッカーチームのスポンサーを務めていると明かし、「そこから得られる人脈」や「体験価値」が予期せぬリターンをもたらす事実を伝えた。



最後に宮脇氏は「資産価値にとらわれず、自己の成長や健康、そして他者への貢献に資金を投じることこそが、現代における真の豊かさにつながる」と動画を締めくくった。