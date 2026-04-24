「第51回吉本新喜劇GM月例会見」が24日、大阪市内であり、新しい座員を決める「吉本新喜劇金の卵13個目オーディション」に合格し、入団した5人が紹介された。

最初に登場した大阪・吹田市出身の生島碧宙（りろ）（22）は「イケメンから生まれました」と第一声。ダンス、アクロバット、殺陣が特技で“バク転”を披露。「金の卵なんで、髪を金色に染めてきました」と金髪姿でPR。GMの間寛平（76）から「（金髪の）吉田ヒロと間違われる」とツッコまれた。憧れは川畑泰史。寛平は「川畑？」と怪訝そうな顔で笑いを誘った。

続く井下大活躍（40）はNSC28期生で、すゑひろがりず、アインシュタイン・稲田直樹と同期。元々「井下好井」というコンビを組んでいたが「M―1のラストイヤーで準々決勝で敗れ、22年の年末に解散した。「40歳で金の卵になりました」と自己紹介し、生島と同様、“バク転”を披露。マッチョな裸体をさらし「内場（勝則）さんみたいになりたい」と宣言した。

大トリで登場したura―kei（ウラケイ）（25）は兵庫・伊丹市出身。「大きな声だけでオーディションに合格しました」と笑わせた。どんな騒がしい居酒屋でも、店員を振り向かせる大声が自慢だそうで、松浦真也（49）と“大声対決”。「ファミチキ、2つ」と声を張った。元々は宝塚歌劇の照明スタッフ。「裏方にしか分からないあるあるをやります」と舞台裏を披露したが、寛平から「よう分からんわ」とダメ出しも。それでも「入ったばかりやけど、12個目より頑張ってます。イケメンも多い」と寛平が太鼓判を押した。