ヤマトにまた「あの方」が!?

ヤマト運輸の公式Xは2026年4月21日、ハローキティに関するコラボ企画を匂わせる投稿を行いました。

【画像】一体どんな企画に!?「あの方」とのコラボを匂わせる投稿

公式Xは「ヤマトにまた『あの方』が…!?」とコメント。さらに「50周年のお祝いで駆けつけてくれた時とは、なんだか少し雰囲気が違うみたい。今回のこの仕草も…たまらなく可愛いですよね」と発信しました。

既に同社は、宅急便50周年企画として、2026年2月10日から3月31日までハローキティのコラボグッズのプレゼント企画を実施していました。

そのイベントとは今回は別物のようで、「実は今、ある特別な準備を進めています。皆さんの予想をぜひリプライで教えてください」と伝え、ヤマト運輸の制服を着たキティの画像を公開しました。

この投稿には、「クロネコキティちゃんトラックが街を走るとか？」「宅急便をキティちゃんから受け取りたい！」「配送トラックの顔がキティちゃんになり、トラックの荷台にもイラストが描かれる」といった形で、期間中に“クロネコ”ではなく、キティ仕様の“シロネコ”が描かれることを期待する反応があったほか、「ヤマト制服のキティグッズを切望」「あの段ボールがキティ仕様になる」といったコメントもありました。