恋愛そっちのけで大学時代はサークル活動に没頭していたしんじ。大道芸人を志したこともあるというそのプロ級のジャグリング技術に、スタジオも「面白い」と絶賛の嵐となった。

【映像】大道芸人を目指していた当時の石丸伸二の写真（複数カットあり）

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

大学時代は彼女がいなかったと明かすしんじ。当時はサークル活動に勤しんでたようで、「ジャグリングサークル」に没頭していたという。

さらに大学時代に将来の進路として「就職するか大道芸人になろうと思ってた」と振り返り、当時の写真が公開されるとスタジオからは意外な姿に歓声が上がった。またその場で披露されたジャグリングは圧巻で、3つのボールを操る凄まじいスピードに全員が「うぉー！ すごい！」と驚愕。最終的には4つのボールを使いこなし、一気に場を和ませていた。この写真に視聴者からも「意外」「イケメン！」「しんじの意外な過去」などの声が寄せられていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。