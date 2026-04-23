JO1、全米デビューをサプライズ発表 ファンどよめき 5都市めぐる北米ライブツアー開催も決定
グローバルボーイズグループ・JO1が23日に京セラドームで行われた『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』大阪公演Day2で、今秋、全米デビューと北米ライブツアーの開催を発表した。
【公演写真】バンテリンドーム ナゴヤでの追加公演も決定
2026年秋の全米デビューでは、全曲新たに制作されたUSオリジナルのEPをリリースする。全米デビューは以前からJO1が目標に掲げていたものであり、このサプライズ発表に会場は大きなどよめきに包まれた。
JO1は25年、初のワールドツアーを開催。12月には、アメリカ最大級の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』のダラス公演およびロサンゼルス公演に出演し、日本人アーティストとして初の快挙を次々と達成。また先月には、アメリカ最高峰の音楽賞「iHeartRadio MusicAwards 2026」で“World Artist of the Year”部門に日本人アーティストとして初めてノミネートされた。
こうして着実にアメリカでの実績を重ねてきたJO1が、ついに全米デビューを果たす。北米ツアーと合わせて、アメリカ市場に向けた本格的な展開が始まる。北米ツアーでは10月2日から10月11日にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を巡る。
さらに発表された追加公演では、JO1初となるバンテリンドーム ナゴヤでの公演決定に大きな歓声が上がった。公演日程は、7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間となる。
名古屋出身のメンバーである佐藤景瑚と木全翔也は、念願であった同会場でのライブ開催が実現し、「やっとナゴヤドーム行けるぜ！」「永縁は終わりません！まだまだ続きますよ」と、ガッツポーズで喜びを爆発さた。さらに、リーダーの與那城奨は、開催日当日の7月20日日本時間早朝に、サッカーワールドカップの決勝が行われることにも触れ、「みんなで応援して、そのエネルギーのままライブしようよ！」と笑顔で話し、7月の公演への期待をにじませた。興奮冷めやらぬサプライズの中、金城碧海が「円陣しよう！」と呼びかけると、ステージ中央にメンバーが集まった。河野純喜が「俺ら最強やで！これからJO1もっともっといけます！」と士気を高め、会場のJAM（ファンネーム）の手を掲げると、会場全体で「JO1 We Go to the TOP!」と叫び、喜びを分かち合った。
■『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ FINAL』概要
＜スケジュール＞
【愛知・バンテリンドームナゴヤ】
7月19日（日）開場16：00／開演18：00
7月20日（月・祝） 開場13：00／開演15：00
＜チケット料金＞
指定席：1万4300円（税込）
アップグレードシート：2万4200円（税込）
※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント
■『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』概要
＜スケジュール＞
10／02（金）トロント
10／04（日）ニューヨーク
10／06（火）シカゴ
10／08（木）サンフランシスコ
10／11（日）ロサンゼルス
【公演写真】バンテリンドーム ナゴヤでの追加公演も決定
2026年秋の全米デビューでは、全曲新たに制作されたUSオリジナルのEPをリリースする。全米デビューは以前からJO1が目標に掲げていたものであり、このサプライズ発表に会場は大きなどよめきに包まれた。
こうして着実にアメリカでの実績を重ねてきたJO1が、ついに全米デビューを果たす。北米ツアーと合わせて、アメリカ市場に向けた本格的な展開が始まる。北米ツアーでは10月2日から10月11日にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を巡る。
さらに発表された追加公演では、JO1初となるバンテリンドーム ナゴヤでの公演決定に大きな歓声が上がった。公演日程は、7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間となる。
名古屋出身のメンバーである佐藤景瑚と木全翔也は、念願であった同会場でのライブ開催が実現し、「やっとナゴヤドーム行けるぜ！」「永縁は終わりません！まだまだ続きますよ」と、ガッツポーズで喜びを爆発さた。さらに、リーダーの與那城奨は、開催日当日の7月20日日本時間早朝に、サッカーワールドカップの決勝が行われることにも触れ、「みんなで応援して、そのエネルギーのままライブしようよ！」と笑顔で話し、7月の公演への期待をにじませた。興奮冷めやらぬサプライズの中、金城碧海が「円陣しよう！」と呼びかけると、ステージ中央にメンバーが集まった。河野純喜が「俺ら最強やで！これからJO1もっともっといけます！」と士気を高め、会場のJAM（ファンネーム）の手を掲げると、会場全体で「JO1 We Go to the TOP!」と叫び、喜びを分かち合った。
■『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ FINAL』概要
＜スケジュール＞
【愛知・バンテリンドームナゴヤ】
7月19日（日）開場16：00／開演18：00
7月20日（月・祝） 開場13：00／開演15：00
＜チケット料金＞
指定席：1万4300円（税込）
アップグレードシート：2万4200円（税込）
※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント
■『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』概要
＜スケジュール＞
10／02（金）トロント
10／04（日）ニューヨーク
10／06（火）シカゴ
10／08（木）サンフランシスコ
10／11（日）ロサンゼルス