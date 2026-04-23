カプコンは、『ストリートファイター6』Year 3最後の追加キャラクターとしてイングリッドを5月28日に参戦させることを発表し、ゲームプレイ映像を公開した。

【画像あり】初登場時の姿であるOutfit 2も登場 スクリーンショット

イングリッドは、2004年の『CAPCOM FIGHTING Jam』で初登場し、2006年の『ストリートファイターZERO3↑↑（ダブルアッパー）』にも登場したキャラクターだ。今回『ストリートファイター6』に参戦する。

イングリッドは太陽の力を身に宿し、“サンシンボル”を最大4つまでストックして戦うキャラクターとなっている。公開されたゲームプレイ映像では、必殺技やスーパーアーツが紹介されている。

必殺技「サンシュート」は、前方にまばゆい光弾を放ち、少し停止したあと勢いよく飛んでいく技。押すボタンや溜め時間によって、速度や角度が変化する。OD版はヒット数と威力がさらに増大し、通常版が画面に残っている最中にOD版を撃つと、画面いっぱいに光が広がる演出となる。

「サンフレア」は前方に光のビームを放つ技で、弱版を使うとサンシンボルを1つ溜められる。ボタンを長押しすれば、より早く溜められる。サンシンボルは、強版やOD版サンフレアのヒット数、射程、追撃性能を強化し、自動で2ストックまで消費して放つことができる。

「ソーラーフレア」は空中から地上に向けて光線を放つ技で、サンフレアと同様に、空中では弱版でサンシンボルを溜め、他の強度ではストックを消費して性能を強化できる。

「サンライズ」は過去作にも登場した、回転スピン攻撃。弱版は対空技、中版は弱攻撃からキャンセルでつなげてコンボに組み込める。強版はヒットすればソーラーフレアなどで追撃でき、OD版はガードされても反撃を受けず、3段目はスーパーアーツキャンセルにも対応する。

カウンター技「サンヴェール」は、相手の攻撃を無効化し遠くへ弾き飛ばす技。飛び道具も吸収できるが、スーパーアーツやヒット数の多い弾は防げない。OD版は発生が速く、ダウン後の切り返しにも使える。

「サンバニッシュ」はテレポート技で、前入力で相手の正面に出現してキックで奇襲、下入力で相手の頭上から急降下攻撃、後ろ入力では攻撃せず後方に退避する。前入力版はガードされても反撃を受けず、コンボにも使える。

スーパーアーツは3種類。レベル1「サンシャイン」は連続キックで攻撃する技で、発生時に無敵があり、サンシンボルを1つ消費して強化できる。複数ストックがある場合はボタン長押しでさらに消費し、光のリボンで相手を包み込む演出となる。

レベル2「サンオーダー」は、光弾の雨を降らせる技で、サンシンボルのストックがあれば発動後にボタンを押し続けることでパワーアップする。技を放った後は自由に動ける。

レベル3「コズミックレイ」は、相手の位置に自動的に飛び道具を出現させて攻撃する究極奥義。

イングリッドのOutfit 2は、初登場時の姿をモチーフにした紫セーラー服姿。ワールドツアーで絆をMAXまで深めると入手できるほか、ショップからファイターコインで購入できる。

イングリッドはキャラクター単体をファイターコインで購入可能。Year 3 アルティメットパス／キャラクターパスの所有者は、5月28日にイングリッドがアンロック可能となる。同時に、Year 3アルティメットパスに含まれる4キャラクター全員分のOutfit 3も配信される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）