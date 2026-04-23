この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、動画「【銀座ランチ】銀座ランチ穴場はコリドー街 鉄板焼きフレンチから老舗トルコ料理まで、1,000円台で大人ランチ」を公開した。本動画では、銀座駅からほど近い距離にありながら、落ち着いて本格的な味わいが楽しめる「コリドー街」の穴場ランチスポットを厳選し、1,000円台で堪能できる名店を5つ紹介している。

動画の冒頭から、銀座コリドー街に位置する多彩なジャンルの名店が次々と登場する。1店舗目として紹介されたのは、本場の香港料理店「POT POT HALL（ポポホー）」。モチモチとした食感がたまらない「牛肉入り焼ききしめん（1,480円）」をピックアップし、「五つ星シェフの味！」とその魅力を伝えている。

続いて2店舗目は、帝国ホテル出身のシェフが腕を振るう鉄板焼きフレンチ「銀座 白樺」。熱々の鉄板で焼き上げられる「ハンバーグランチ（1,500円）」が登場し、丁寧な作りのサラダやプチデザートも付いた「極上の大人ランチ」として紹介された。

さらに3店舗目には、老舗トルコ料理店「イスタンブール 銀座店」を取り上げている。「日替わりランチ（1,320円）」は、野菜がたっぷりと使われており健康的である点に注目。食後にはトルコ紅茶が提供されるほか、追加注文できる「焼きミルクプリン」もおすすめとし、異国情緒あふれる世界旅行気分が味わえる空間だと紹介した。

動画の後半では、ホテル1階に位置するお洒落なイタリアン「イルカルディナーレ 銀座コリドー店」の「平日ランチセット（1,500円）」や、ビルの奥にひっそりと佇む和風料理店「銀座おうち」の数量限定「おうち御膳（1,200円）」も登場。バランスの良い定食から選べるメインが豊富なイタリアンまで、幅広いジャンルから選りすぐりの店舗を網羅している。

銀座という一等地でありながら、1,000円台でコストパフォーマンスの高いランチが楽しめるコリドー街。日常のランチタイムを少し特別なものにしたい時や、銀座での店選びに迷った際の心強いガイドとなる動画である。

YouTubeの動画内容

00:00

銀座コリドー街の穴場ランチ5選
00:05

モチモチ食感「POT POT HALL」牛肉入り焼ききしめん
00:09

鉄板焼きフレンチ「銀座 白樺」ハンバーグランチ
00:15

老舗トルコ料理「イスタンブール 銀座店」日替わりランチ
00:26

隠れ家和風料理「銀座おうち」数量限定のおうち御膳

関連記事

【孤独のグルメ】五郎さんも愛した名店！銀座で味わう「毛沢東スペアリブ」で至福のランチタイムを

【孤独のグルメ】五郎さんも愛した名店！銀座で味わう「毛沢東スペアリブ」で至福のランチタイムを

 カフェグルメYouTuberが厳選！お茶漬けから本格点心まで、平日を彩る絶品「銀座ランチ」

カフェグルメYouTuberが厳選！お茶漬けから本格点心まで、平日を彩る絶品「銀座ランチ」

 カフェグルメ散歩日記主宰が厳選！銀座で「おひとり様ランチ」を楽しむための最適解

カフェグルメ散歩日記主宰が厳選！銀座で「おひとり様ランチ」を楽しむための最適解
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

カフェグルメ散歩日記 | toko_icon

カフェグルメ散歩日記 | toko

YouTube チャンネル登録者数 1.12万人 317 本の動画
どうぞゆっくり楽しんでいってください。
youtube.com/channel/UCpKq1jaov2cAOYrSYYdIzQg YouTube