4月22日、8人組アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨が、喉の不調で活動休止することが発表された。グループ、個人ともに仕事は好調だったが、菊池の “やせ姿” が心配されている。

菊池の休止は、STARTO ENTERTAINMENT公式ホームページで明らかになった。

「STARTO社によれば、菊池さんは喉の不調が続き、医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があると判断されたそうです。

今後に関しては、《医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました》と、数週間休養するとされています。

timeleszは5月16日からツアーが始まるため、そこに参加できるか注視されています」（スポーツ紙記者）

2025年から8人の新体制が始動したtimeleszは、『タイムレスマン』（フジテレビ系）と『timeleszファミリア』（日本テレビ系）の2本の冠番組を持つ。菊池は4月8日から、畑芽育とMCを務める音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）がスタートし、仕事は好調だった。そんななかでの休止発表は衝撃を与えたが、Xでは

《風磨えらい痩せてるけど大丈夫なんかなって思ってた》

《FCからのお知らせ読んでびっくりした 先日のCDTV観ててなんか凄い痩せた？ってちょっと心配してたから》

《これを機にゆっくり休んで欲しい。最近類こけてるもん》

など、菊池の “やせ姿” を心配する声があがっている。

「timeleszは、4月20日の音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演しましたが、その際、菊池さんの頬がシャープになっていることがSNSで指摘されており、人によってはやせた印象を受けたようです。

菊池さんは、ドラマ、バラエティと個人でもオファーが途切れませんが、以前から働きすぎているのではないかと、ファンから気遣われていました」（芸能記者）

近年、テレビ露出が途切れない菊池だが、仕事で苦しい時期もあったようだ。

「2025年4月のバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演した際、菊池さんは『2018年は全然仕事がなかった』と振り返っていました。

実際、この時期はSexy Zone（当時）のレギュラー番組がなく、菊池さんもドラマ出演がありませんでした。2011年にCDデビューし、10代のころから活躍していましたが、なかなか仕事がない時期もあったのです」（同）

ただ、菊池にとって転機となるできごとがあった。

「2020年のバラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』（フジテレビ系）で、プールで泳いでいると水着が溶けてしまい、全裸になるドッキリを仕掛けられ、絶叫する菊池さんの姿がSNSで大きな注目を集めました。

これ以降、バラエティ番組で体を張る姿が広く認知され、徐々にドラマのオファーも増えていったのです。

ただ、2023年は1月期の『大病院占拠』（日本テレビ系）から10月期の『ゼイチョー〜「払えない」にはワケがある〜』（同系）まで全クールの連続ドラマに出演するなど、“詰め込み” スケジュールが増えて、心配されていたのです。

仕事がなかった時期を経験しているからこそ、もらったオファーを大切にしているのかもしれませんが、ファンは気をもんでいたようです」（同）

当面は体調を整えることが最優先だ。