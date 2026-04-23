4月21日、「Kis-My-Ft2」（以下、キスマイ）の宮田俊哉が、自身のXを更新し、フランスに訪れた写真を投稿した。ファンの間では、宮田が持っていたバッグの “値段” に注目が集まっている。

宮田は《パリのユニクロで……ゴイゴイスー！！！！笑 そして！！エッフェル塔を摘むトシ！！！笑》とつづり、パリのユニクロやエッフェル塔で撮った写真を投稿した。

「4月15日のXで《ヨーロッパの上空なう！》と、飛行機内から撮ったと思われる写真をアップして以降、宮田さんはスイス、パリを訪れた写真をたびたび投稿していました。Instagramにも、現地の観光名所や料理の写真をアップしており、旅を満喫したようです」（スポーツ紙記者）

エッフェル塔の近くで撮影した写真では、宮田が遠近法で塔をつかむような仕草を見せている。肩には、コンパクトなショルダーバッグを提げているが、このバッグに関して、Xでは

《宮田くんのエルメスバッグ可愛いって思ったらやっぱり金額は可愛く無かった》

《パリの宮田くんずっと浮かれトシヤでかわいいんだけどバッグはぜんぜんかわいくないお値段のHERMESなのな》

など、金額に驚く声があがっている。

「宮田さんが持っていたのは、パリの高級ブランド『HERMES（エルメス）』のコンスタンスミニです。公式サイトによれば、商品によって多少価格は前後するものの、200万円を超えるため、驚く人も多かったのでしょう。

大のアニメ好きで知られる宮田さんは、ライブのリハーサルでキャラクターが印刷された数千円のアニメTシャツを着ることが多かったのです。

ただ、ライブのメイキング映像で公開された私服がファンに特定され、ほかのメンバーが数万円のTシャツを着ていて値段に差があることに気づき、それ以来、身につけるものに気を使うようになったと、2023年9月のラジオ番組『レコメン！』（文化放送）で明かしています」（芸能記者）

2011年にCDデビューしたキスマイは、2026年でデビュー15周年を迎える。6月から9月にかけてツアーを開催するなど、グループは勢いに乗っているが、宮田は苦難も経験していたようだ。

「デビュー当初、藤ヶ谷太輔さん、玉森裕太さん、北山宏光さん（2023年に退所）がグループの前列で注目を集めたのに対し、横尾渉さん、二階堂高嗣さん、千賀健永（けんと）さん、宮田さんの4人は後列でなかなか日の目を見ない “冷遇期” があったことを、メンバー本人がテレビでも語っています。

宮田さんも苦しい時期があったものの、漫画、アニメ好きという強みを生かし、“オタクキャラ” でバラエティ番組に呼ばれる機会が増えました。

2022年から声優としてアニメに起用され、声の演技が評価されています。アイドル業に加えて、“声優進出” が加速し、より幅広い層に認知されることになりました」（同）

デビュー15周年を迎え、宮田はさらに進化を遂げそうだ。