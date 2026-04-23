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ゴールデンボンバー・喜矢武豊が、主演を務める『劇場版 山崎一門供粗本統一〜』が6月12日に公開されることを発表した。あわせて、本予告ポスタービジュアル、ゲストキャスト、追加スチール、エンディングテーマも一挙に解禁された。

本作は、シリーズ累計100作を超える人気コンテンツ「日本統一」のスピンオフ映画で、シリーズを通して活躍する主要メンバー“山崎一門”にフォーカスした作品。本作の主役は、喜矢武豊演じる翁長照邦（通称：テル）。テルは「日本統一53」での初登場以降、『氷室蓮司』や『田村悠人』でも存在感を発揮してきたキャラクターだという。本作では満を持して劇場版の主人公として物語を牽引する。そのほかメインキャストとして、山崎一門して活躍する川粼健太、本田広登、そして本家「日本統一」でW主演を務める本宮泰風、山口祥行らが出演する。

この度、本予告映像が解禁された。北代高士演じる坂口丈治の「死んでもらいます」というセリフとともに、山崎一門が一点に銃口を向ける緊迫感あふれるシーンから幕を開ける。予告編のラストには氷室による胸を熱くするセリフも収められており、物語の行方に期待が高まる映像になっているという。

https://youtu.be/HsOzdNRRcRo

あわせて、ポスタービジュアルも解禁された。さらに、新キャラクターたちのほか、正座させられているテルと石沢、襲われる山村（川粼）、喫茶店で食事をする山崎一門の姿など、計11点が公開された。あわせて全10名のキャラクタービジュアルも解禁となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

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そして、本作のエンディングテーマに天才凡人の「ゴングはない」が決定した。本作のために書き下ろされた楽曲で、“お前にはオレたちがいる”、“こんな仲間と出逢えた奇跡”など、劇中の印象的なセリフが歌詞として盛り込まれているとのこと。

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◾️MiNE コメント

今回のタイアップ曲が決定し、大変嬉しく、そしていまだに夢のようで興奮しております。

天才凡人として初めて映画のために書き下ろした本楽曲は、“男くさい友情”をテーマに、傷つきながらも歯を食いしばって闘い続ける、熱い想いを込めました。

作品の根底にあるテーマに、自分自身も強く共鳴し、歌詞を書く中で溢れてくる感情や衝動を、そのまま楽曲にぶつけています。

うまくいくことばかりではない人生の中で、孤独を分け合える仲間と共に生きていく。 そんな想いを軸に、映画の登場人物のひとりとしての視点でも描かせていただきました。

今を生きるすべての人の心に共鳴する楽曲になっていると感じています。

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◾️Hyonn

天才凡人の初のタイアップ曲「ゴングはない」が、日本統一の映画に決定して、大歓喜しています！

日本統一も、楽しく見させていただいています。 まさか映画の曲を歌わせてもらえるなんて、すごく幸せです！

より多くの方に、この映画と僕らの音楽を楽しんでもらえたら、と思っております。

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◾️SHIMADA

まさか自分たちが、日本統一のエンディングテーマを担当させていただける日が来るなんて、想像もしていませんでした！

今回、レゲエ調の楽曲を、というオーダーをいただいて書き下ろしさせていただいたのですが、ヤクザドラマにレゲエがこんなに合うのか……！というくらい、エンディングに華を添えることができて、大変光栄に思っております！

この曲が映画館に鳴り響くのを、楽しみにしています！

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