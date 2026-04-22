Official髭男dism 両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」特典ディスクのダイジェスト映像公開
Official髭男dismが、両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」を4月22日にリリース。
このたび、本作のCD＋Blu-ray、CD＋DVD盤の映像ディスクに収録されている特典映像「Official髭男dism - one-man tour FOU-RE:ISM selected from Zepp Nagoya（2026.01.22）」のダイジェスト映像が公開された。
■「らしさ」や「Make Me Wonder」「Sanitizer」など全5曲の映像などを収録
「Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoya（2026.01.22）」は、1月22日に愛知・Zepp Nagoyaで開催されたファンクラブツアーのファイナル公演から「らしさ」や「Make Me Wonder」「Sanitizer」含む全5曲と、ツアーの裏側や各公演に密着した「one-man tour FOUR-RE:ISM Special Digest Movie」が収録されている。
また、CDリリースを記念してタワーレコードにて「タワラブ！」キャンペーンと、タワーレコード渋谷店にてスペシャル企画が開催。
メンバー直筆サイン入りのポスタープレゼント企画や、抽選プレゼント付きの『Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM-』ライブ写真パネル展が開催中だ。詳細は「スターダスト/エルダーフラワー」の特設サイトで。
両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」には、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌「スターダスト」、映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌「エルダーフラワー」と、それぞれのインストゥルメンタルを収録。両楽曲のMVも公開中だ。
■リリース情報
2026.03.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「エルダーフラワー」
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「スターダスト」
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」
■関連リンク
映画『人はなぜラブレターを書くのか』公式サイト
https://loveletter.toho-movie.jp/
『ＧＩＦＴ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/
「スターダスト/エルダーフラワー」特設サイト
https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp/
Official髭男dism OFFICIAL SITE
https://higedan.com/