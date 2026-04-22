きょう山形大学で、この春入学した学生たちを対象に朝ごはんが提供されました。

【写真を見る】「本当にありがたい」 山形大学で100円朝食 満足感があり栄養もとれる！ 食堂は大賑わいであっという間に完売！

その名も「１００円朝食」！お財布にも、お腹にも嬉しい取り組みに食堂には笑顔があふれていました。

午前８時前。山形大学小白川キャンパスの食堂に続々と学生が訪れます。

皆さんのお目当ては・・・朝ごはん！値段は、なんと１００円です。

山形大学では、新入生たちに物価高騰が進むなかでもきちんと朝食を摂ってもらいたいと、去年から「１００円朝食」の取り組みを行っています。

■満足感も栄養も！

きょうから３日間、日替わりで提供される「１００円朝食」。

きょうはローストチキンか、チーズカレーから選ぶことができ、さらに味噌汁と小鉢がつくという栄養も取れて満足感もある、嬉しい献立です。

きょうは２００人を超える学生たちが訪れ、食堂は大賑わいでした。そのため…

■販売開始２０分ほどで...

「チキン完売です」

大内希美アナウンサー「完売しちゃった～」

皆さんに映像として「ローストチキン定食」をお見せしたかったのですが、人気すぎて販売開始２０分ほどで無くなっってしまいました。

ということで、３日間、毎日提供される「チーズカレー」を購入。

これがその「チーズカレー」！ボリュームもしっかり、でも朝でも食べやすい味付け。これが１００円でいただけるのは本当にありがたい！

春から一人暮らしを始めた学生も多いということで、みなさん、喜びと感謝を口にしていました。

■学生は

学生（北海道から）「しっかり味がして鶏肉がすごくおいしい」





学生（福島県から）「お金を使いすぎてしまうこともあるので安く食べられるのは嬉しい」





学生（青森県から）「朝食の片付けや準備の手間がないので本当にありがたい。家で食べていたカレーを思い出してすごく幸せな気分」

お財布にもお腹にも嬉しい「１００円朝食」！

山形大学ではあすと明後日も、朝８時から８時半まで提供されるということです。