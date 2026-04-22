置き去りにされずっとひとりぼっちだった老犬。無表情ですべてを諦めたようなわんこが、素敵な里親さんと巡り合うと…！？その後の嘘のような幸せな変化には「よく頑張った、涙…」「こんなに穏やかに♡」「笑顔が可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：引っ越しで置き去りにされ『鎖で繋がれた老犬』→笑顔すら忘れてしまい…保護後、嘘のような『現在の表情』】

引っ越しで置き去りにされた老犬

Instagramアカウント「hiro.animallive」の投稿者さんは、動物の殺処分ゼロを目指して犬・猫の保護活動を続ける「特定非営利活動法人アニマルライブ」の代表者さん。今回ご紹介するのは、こちらに保護された一匹の老犬が幸せを掴むまでのストーリーです。

老犬「ツナ」君は、元飼い主の引っ越しにより置き去りにされたわんこでした。鎖に繋がれたまま廃墟となった小屋でずっとひとりぼっち…。汚れた体にパサパサの被毛、何より感情がいっさい感じられないうつろな瞳が、環境の過酷さを物語っていたといいます。

あたたかな家族の元で表情に変化が♡

そんなツナ君にあたたかな手が差し伸べられました。介護事業やカフェを経営するご夫婦の元へと引き取られたのだそう。新たな犬生を歩み始めたツナ君。たっぷり無償の愛を注がれて、みるみるうちに表情が変わっていったといいます。

俯いていたお顔は前を向き、うつろな瞳はキラキラと輝きを帯びて、何よりもニッコリ笑顔を見せてくれるほどに…！眉毛のようなふさふさの毛がチャームポイントの、愛らしいシニアさんへと大変身。いえいえ、元々の可愛さを取り戻しただけなのでしょう。

幸せな笑顔に涙…！

飼い主さんの腕の中でまどろんだり、頭にかぶり物をしてカメラ目線を決めてみたり…、あたたかなぬくもりやたくさんの経験に心は豊かになっていきました。

再び笑顔を取り戻し、幸せな犬生をスタートしたツナ君。今では、無理のない範囲でお店の看板犬として訪れた人たちを癒しているようです。ご夫婦の営む「カフェツナグ和白」では、ツナ君をきっかけにシニア期の飼い方講座もすることになったのだとか。人間不信にさえなってしまうような過去を持つツナ君ですが、保護してくれた投稿者さん、家族となってくれたご夫婦、カフェを訪れる人たち…多くの人の優しさや愛情に触れたからこそ、再び笑顔を取り戻せたのでしょう。

これからもこの穏やかな暮らしがずっと続くよう、願ってやみません。

ツナ君が幸せを掴んだストーリーには「いっぱい愛し愛されて元気で楽しく過ごしてね」「幸せなお顔♡」「もうひとりじゃないね」といった、祝福の声が多数寄せられています。

犬猫たちの保護活動に尽力されている投稿者さん。その様子は、Instagramアカウント「hiro.animallive」に公開されていますので、ぜひご覧ください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hiro.animallive」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております