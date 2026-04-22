LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「沖縄タイムセール」を4月20日正午から30日正午まで開催している。

宿泊では、対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇が7,826円から、沖縄ハーバービューホテルが9,330円から、ザロイヤルパークホテルアイコニック那覇が12,800円から、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートが13,735円から、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートが15,900円から、ホテル日航アリビラヨミタンリゾート沖縄が18,560円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾートが19,950円から、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄が20,815円から、ANAインターコンチネンタル石垣リゾートが21,600円からなど。

航空券と宿泊がセットになったヤフーパックでは、東京/羽田発の2名1室利用の2名あたり料金一例は、那覇2日間（那覇ビーチサイドホテル泊）が64,241円から、恩納2日間（HIYORIオーシャンリゾート沖縄泊）が86,617円から、宮古島2日間（ホテルアトールエメラルド宮古島泊）が84,396円からなど。

料金はいずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。