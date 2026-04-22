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肩の痛みの原因は神経の圧迫だった。ダンディ坂野を苦しめた「ゲッツ症候群」のメカニズムと驚きの回復劇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」にて「【衝撃】肩が痛い原因は神経だった!?指先まで影響する危険なサイン【ダンディ坂野さん】」と題した動画を公開した。ゲストにダンディ坂野氏を迎え、肩の痛みや運動機能低下の根本原因である「神経の圧迫」について解説し、実際の施術で症状を改善させる過程を披露している。



角田氏はまず、脳からの指令を全身に伝えるモーターコントロールの仕組みについて説明した。筋膜の動きが鈍ると、神経の逃げ場がなくなり直接的な圧迫が生じる。その結果、脳からの「動かせ」という命令が届かず、運動能力が低下したり、神経性の痛みが発生したりするという。



動画中盤では、ダンディ坂野氏の抱える右肩の不調にフォーカスする。角田氏は、長年の持ちネタの酷使による症状を「ゲッツ症候群」と表現し、笑いを誘う一幕もあった。実際に腕を調べると、肩だけでなく手首や肘、さらには首の周辺でも神経が圧迫されている事実が判明した。角田氏は「手首や肘に不具合があると、他の部位で代償動作をして逆に肩を傷める」と指摘し、痛みの原因が肩局所だけではないという理論を展開した。



角田氏が癒着した筋膜をリリースして神経の圧迫を取り除くと、ダンディ坂野氏は「痛くない」と、その即効性に驚きの声を上げる。神経への刺激から逃げようとしていた筋肉の過緊張が解け、正常な出力が戻っていく現象が克明に記録されている。



「神経の命令がちゃんと届く状態にしてあげないといけない」と語る角田氏。本動画は、原因不明の痛みやパフォーマンス低下に悩む人々に対し、神経の滑走性という新たな視点を提供しており、身体のメカニズムに対する知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。