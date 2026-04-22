&TEAM、最新アルバムが「デイリー」1位 初日売上50.5万枚でハーフミリオン超え【オリコンランキング】
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『We on Fire』が、4月22日確定の2026年4月21日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、発売初日（店着日）に50.5万枚を売り上げ、ハーフミリオン超えを記録。デイリーアルバムランキング1位を獲得した。
【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
本作は、タイトル曲「We on Fire」のほか、「Bewitched」「ホットライン」「桜色 Yell」「We on Fire（Korean ver.）」「Bewitched（Korean ver.）」という新譜全6曲を収録したEP。
「We on Fire」のクレジットには、Bad Bunnyのグラミー受賞アルバム『DeBI TiRAR MaSFOToS』収録曲「EL CLuB」のプロデュースを手掛けたJulia Lewis、デビュー当初から&TEAMの音楽制作に携わるSoma Gendaがクレジットされており、「ホットライン」にはデビューから作詞に携わるOhashi Chippokeに加え、TOMORROW X TOGETHERの楽曲を手掛けてきたAndy Love、BTSやLE SSERAFIMの楽曲を手掛けるAlex Karlssonが作曲陣に名を連ねている。
オリコン調べ（2026年4月21日付）
【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
本作は、タイトル曲「We on Fire」のほか、「Bewitched」「ホットライン」「桜色 Yell」「We on Fire（Korean ver.）」「Bewitched（Korean ver.）」という新譜全6曲を収録したEP。
オリコン調べ（2026年4月21日付）