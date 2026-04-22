中田翔「ちびっ子達待っててな!!」 突然の“報告”に期待する声続々「すごいなぁ」「楽しみです」「夢が広がりますね」
22日に37歳の誕生日を迎えた、元プロ野球選手の中田翔が、同日に自身のインスタグラムを公開。「色々始める準備は進んでる!!」と報告し、反響が集まっている。
【写真】「すごいなぁ」「楽しみです」突然の“報告”をした中田翔
中田は「色々始める準備は進んでる!!将来大きな夢を持ったちびっ子達待っててな!!」とつづり、地鎮祭と思われる写真を複数枚公開した。
この報告に、ファンからは「えっ!?」「流石大将」「何ができるか楽しみです」「夢が広がりますね」「すごいなぁ ホントすごい」「なになに なにができるのか楽しみです」などと、今後の発表に期待する声が集まっている。
【写真】「すごいなぁ」「楽しみです」突然の“報告”をした中田翔
中田は「色々始める準備は進んでる!!将来大きな夢を持ったちびっ子達待っててな!!」とつづり、地鎮祭と思われる写真を複数枚公開した。
この報告に、ファンからは「えっ!?」「流石大将」「何ができるか楽しみです」「夢が広がりますね」「すごいなぁ ホントすごい」「なになに なにができるのか楽しみです」などと、今後の発表に期待する声が集まっている。