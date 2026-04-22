B3オールスターのメンバーが決定…ブースターへの”感謝”を伝える最後のゲームが開催

4月21日、B3リーグ公式は5月30日にアリーナ立川立飛で開催される（14：00TIP OFF予定）「バイトルB3リーグサンクスオールスターチャリティゲーム」（略称：「バイトルB3サンクスオールスター」）の出場選手を発表した。出場選手はB3リーグに現在所属するクラブと所属経験がある一部のB1リーグ,B2リーグのクラブからリーグ推薦により決定した。

B3オールスターゲームは今回が2回目で、2シーズンぶりの開催となる。試合はTEAM EASTとTEAM WESTに分かれ行われる。このイベントは、B.革新により現行の「B3リーグ」が今シーズンをもって一区切りとなることを踏まえ、これまでB3リーグを支えたブースターへの「感謝（THANKS）」を込めて実施する、リーグ最後のオールスターゲームである。

また、このイベントはチャリティとして開催し、収益を国内で災害の影響を受けた地域においてバスケットボールに取り組む子どもたちへの支援活動に寄付される。寄付先および支援内容等の詳細は、決定次第リーグから発表される。

◆出場選手・スタッフ一覧

■TEAM EAST



選手



＃0 石川晴道（岩手）



＃2 川島蓮（東京U）



＃3 町井丈太（立川）



＃7 ジャワラジョセフ（越谷）



＃8 多嶋朝飛（さいたま）



＃11 山本楓己（八王子）



＃23 ムトンボジャンピエール（新潟）



＃28 井手拓実（東京Z）



＃66 松下祐汰（さいたま）



＃71 東宏輝（東京U）



＃78 田渡凌（品川）



＃91 高木慎哉（湘南）

スタッフ



ヘッドコーチ：泉秀岳（さいたま）



アシスタントコーチ：亀崎光博（八王子）



マネージャー：佐藤勇（さいたま）



トレーナー：橋本研志郎（さいたま）、川田諒（立川）

■TEAM WEST



選手



＃2 古賀森人（岐阜）



＃3 高橋幸大（岐阜）



＃7 佐脇考哉（三重）



＃8 西山達哉（横浜EX）



＃11 山口力也（山口）



＃16 ソウシェリフ（岡山）



＃18 中務敏宏（徳島）



＃21 デイビッドコンゴロー（徳島）



＃22 東野恒紀（金沢）



＃26 小林巧（香川）



＃34 井上諒汰（佐賀）



＃46 今林萌（香川）

スタッフ



ヘッドコーチ：薮内幸樹（香川）



アシスタントコーチ：玖田将夫（三重）



マネージャー：鎌田陽菜乃（香川）



トレーナー：中田翔（香川）、山本敏史（岐阜）





【動画】今シーズンのBリーグオールスターハイライト