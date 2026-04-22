まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表
日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（3月）、小売物価指数（RPI）（3月）、生産者物価指数（PPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想 0.6% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.0% 前回 3.6%（前年比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想 3.0% 前回 0.8%（仕入・前月比)
予想 3.4% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 1.0% 前回 -0.5%（出荷・前月比)
予想 2.4% 前回 1.7%（出荷・前年比)
消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想 0.6% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.2% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.0% 前回 3.6%（前年比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想 3.0% 前回 0.8%（仕入・前月比)
予想 3.4% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 1.0% 前回 -0.5%（出荷・前月比)
予想 2.4% 前回 1.7%（出荷・前年比)