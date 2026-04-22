　日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（3月）、小売物価指数（RPI）（3月）、生産者物価指数（PPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（3月）15:00
予想　0.6%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.3%　前回　3.0%（前年比)
予想　3.2%　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（3月）15:00
予想　0.8%　前回　0.4%（前月比)
予想　4.0%　前回　3.6%（前年比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（3月）15:00
予想　3.0%　前回　0.8%（仕入・前月比)
予想　3.4%　前回　0.5%（仕入・前年比)
予想　1.0%　前回　-0.5%（出荷・前月比)
予想　2.4%　前回　1.7%（出荷・前年比)