三笘薫が見せた技ありプレーに注目

イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間に行われたプレミアリーグ第26節のチェルシー戦に先発出場し、3-0の快勝に貢献した。

この試合で三笘が見せた華麗テクニックが「ロナウジーニョのよう」「魔法使い」など注目を集めている。

三笘は前節のトッテナム戦に続くゴールを狙ったが惜しくもゴールを奪えなかった。それでも随所で存在感を見せて好調をアピール。6月に開幕する北中米ワールドカップに向けてコンディションは上々だ。

そのなかで三笘が後半17分に見せた技ありプレーが話題を呼んでいる。右サイドのコーナーキックのこぼれ球を拾うと、プレスに来た相手DFをふわりと浮かせたボールで翻弄し、浮き玉をうまく合わせたシュートを放ったがゴール右に外れた。

惜しくもゴールとはならなかったが、三笘が見せた華麗タッチには「ロナウジーニョのようなプレー」「最高にスーパーです」「虜になってしまう」「魔法使い三笘炸裂」「まじでワクワクさせてくれる」「空中でかわした？？」「決まっていれば」「またえぐい事してた」「これマジで惜しかった」など多くのコメントが寄せられ、チェルシー相手に見せた美技が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）