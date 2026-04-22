日本で売ってないのがもったいない！

2026年3月25日より4月5日までタイで開催された「バンコク国際モーターショー2026」で、ひときわ目を引く日産の4ドアセダンがありました。

「アルメーラ」と名付けられた日本未導入モデルですが、その姿は従来の実用セダンのイメージを大きく覆す、想像以上にスポーティなものでした。

【画像】超カッコいい！ これが日産の最新“スポーツコンパクト”セダン「アルメーラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

アルメーラは、日産が東南アジア市場で展開する小型の4ドアFFセダンです。

かつて日本で販売されていた「ブルーバードシルフィ」や「ラティオ」の流れを汲むモデルで、基本的には実用性を重視した成り立ちとなっています。現行型は2019年に登場し、北米市場では「ヴァーサ（VERSA）」の名でも展開されています。

プラットフォームには小型車向けのVプラットフォームを採用。ボディサイズは全長4495mm×全幅1740mm×全高1460mm、ホイールベースは2605mmと、日常で扱いやすい寸法に収まっています。

パワートレインは最高出力74kW（100PS）・最大トルク152Nmを発生する1リッター直列3気筒ターボエンジンにCVTを組み合わせる構成で、燃費は23.3km／Lとされています。1079kgという軽量な車重も、こうした効率性能に寄与しているといえるでしょう。

しかし、今回バンコク国際モーターショー2026の会場で展示されていたアルメーラは、そのイメージを大きく覆す仕上がりでした。

日産ブースに置かれていたのは、メーカー純正アクセサリーで構成されたカスタマイズ仕様「IGNITE PACKAGE（イグナイトパッケージ）」です。

ひと目で「ただの実用セダンではない」と感じさせる存在感を放っていました。

まず目を引くのはフロントまわりです。

ブラックアウトされたグリルに加え、ヘッドライト周辺の造形が精悍さを強調。さらにブラックのリップスポイラーやフロントカナードを備えた専用エアロバンパーによって、低さと力強さが際立っています。

足元は標準の15インチ（195／65R15）から17インチ（205／55R17）へとサイズアップされ、ブラックのアロイホイールを装着。ホワイトのボディにブラックルーフを組み合わせた2トーンカラーに、チェッカー柄のレッドストライプと「23」のゼッケン風デカールが加わり、レーシングカーを思わせる演出が施されていました。

なかでも印象的だったのがリアまわりです。

ディフューザー形状のバンパー中央に2本出しマフラーを配置し、小型セダンとは思えないほどスポーティな雰囲気を演出。トランクリッドには小型スポイラーも装着され、全体として統一感のある仕上がりとなっていました。

インテリアは基本的に量販車らしいシンプルな構成ですが、ステアリングホイールやシート、シフトノブ、ダッシュボード、ドアトリムに至るまで赤いステッチが施され、視覚的にスポーティさを強調しています。

素材や質感自体は実用車の範囲にとどまりますが、演出によってキャラクターを明確にしている点が印象的でした。

なおベース車の価格は57万3000バーツ〜69万9000バーツ、日本円で283万円から346万円相当（2026年4月中旬時点での為替レート）となっています。

日本では、こうした小型セダンに対してメーカー自らがここまで踏み込んだドレスアップを提案する例はほとんど見られません。

現地では、このようなカスタマイズ車が実際に公道を走る姿も確認できます。

かつてアメリカで90年代の日本車をベースに広がったカスタム文化、いわゆる「スポコン」を想起させる要素もあり、実用車でありながら外観で個性を主張する価値観が、いまなお根付いていることがうかがえます。

※ ※ ※

今回のアルメーラは単なるショーカーではなく、「実用車をどう楽しむか」という一つの提案とも受け取れます。手の届く価格帯の小型セダンが減少している日本市場において、このようなアプローチはむしろ新鮮に映る可能性があります。

コンパクトで扱いやすく、それでいて明確な個性を打ち出せるアルメーラは、日本の現行ラインナップには存在しない立ち位置のモデルといえるでしょう。

仮にこの仕様に近いかたちで国内導入が実現すれば、街中で思わず目を引く存在になるかもしれません。