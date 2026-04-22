音楽活動も俳優業も絶好調！...『NEWS』増田貴久が「銀座のハイブランドショップでお買い物」

最新ドラマではあの名優と共演

インバウンド客で賑わいを見せる東京・銀座（中央区）。ある春の日の昼下がり、その一角にある高級ファッションブランドの店舗から、黒い紙袋を手にした一人の男性が姿を現した。黒ずくめの服装に黒縁メガネとシンプルな出で立ち。『NEWS』の増田貴久（39）には変装する気が一切ないようだ。

「増田さんはブレスレットなどのアクセサリーを真剣な表情で眺めていました。贈り物でも探していたのでしょうか。何を買ったかまではわかりませんでしたが、ショッピングを終えると、外に待たせていた車に乗り込んで走り去りました」（居合わせた買い物客）

増田は’03年、手越祐也（38）や小山慶一郎（41）とともに『NEWS』でメジャーデビュー。メンバーの脱退が相次ぐなか、20年以上にわたってグループに所属し続けている。

「『NEWS』としての活動のほか、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）や『ネタパレ』（フジテレビ系）などにレギュラー出演中。ラジオ番組のパーソナリティを３本務めるなど、ソロでの活動も充実しています。全曲カバー楽曲で構成した第２弾ソロアルバム『増田貴久のカバー』をこの４月にリリース。同月10日の北海道公演を皮切りに、福岡、東京、兵庫、大阪の５会場でライブを開催します」（スポーツ紙芸能記者）

まさに絶好調の増田は、４月放送のドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）にも出演している。

「『無垢なる証人』は’19年に韓国で大ヒットした映画をドラマとしてリメイクした作品です。増田はある殺人事件の真相に迫る若き検察官役として出演。主演は唐沢寿明（62）。増田とはプライベートでも親しくしているそうです。２人が共演するのは’21年の『ボイスII 110緊急指令室』（日本テレビ系）以来。『無垢なる証人』での共演が決まった際、唐沢からは『まっすーにピッタリの役だよ！』と連絡があったんだとか」（ドラマ制作スタッフ）

苦難を乗り越え、アイドル、タレント、俳優として花開いた増田。ハイブランドでのショッピングは自分へのご褒美だったのかもしれない。