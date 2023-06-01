R・マドリーvsアラベス スタメン発表
[4.21 ラ・リーガ第33節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 7 アンヘル・ペレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 15 ルーカス・ボジェ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 31 G. Świderski
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 16 ビレ・コスキ
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
FW 34 Aitor Mañas
監督
キケ・サンチェス・フローレス
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 7 アンヘル・ペレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
FW 11 トニ・マルティネス
FW 15 ルーカス・ボジェ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 31 G. Świderski
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 16 ビレ・コスキ
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
FW 34 Aitor Mañas
監督
キケ・サンチェス・フローレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります