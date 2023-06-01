[4.21 ラ・リーガ第33節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 3 エデル・ミリトン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 15 アルダ・ギュレル

控え

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 45 ティアゴ・ピタルチ

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

[アラベス]

先発

GK 1 アントニオ・シベラ

DF 3 ユセフ・レケディム

DF 14 ナウエル・テナグリア

DF 17 ホニー・オット

DF 24 ビクター・パラダ

MF 4 デニス・スアレス

MF 7 アンヘル・ペレス

MF 8 アントニオ・ブランコ

MF 18 ホン・グリディ

FW 11 トニ・マルティネス

FW 15 ルーカス・ボジェ

控え

GK 13 ラウール・フェルナンデス

GK 31 G. Świderski

DF 5 ジョン・パチェコ

DF 16 ビレ・コスキ

DF 27 Egoitz Muñoz

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 10 カルレス・アレニャ

MF 19 パブロ・イバニェス

MF 20 カセベ

FW 9 マリアーノ・ディアス

FW 22 イブラヒム・ディアバテ

FW 34 Aitor Mañas

監督

キケ・サンチェス・フローレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります