GoPro, Inc.は、映像制作者やクリエイター向けのコンパクトシネマカメラ『MISSION 1シリーズ』を発表した。

【画像あり】背面ディスプレイの大型化や操作ボタンの再設計などの見直しも 商品外観

本シリーズは、50MP 1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載し、8Kおよび4Kオープンゲート撮影に対応した新ラインアップ。機動性と拡張性を両立し、幅広い制作シーンでの活用を想定している。

ラインアップは『MISSION 1 PRO』『MISSION 1 PRO ILS』『MISSION 1』の3モデル。上位モデルでは高解像度・高フレームレート撮影に対応し、交換レンズ対応モデルも展開することで、用途や制作スタイルに応じた選択肢を提供する。

新規採用の50MP 1インチセンサーは、低照度環境での撮影やダイナミックレンジを重視した映像制作に配慮したもの。あわせて、新開発のGP3プロセッサーにより、高解像度撮影、長時間撮影、熱設計、画像処理性能の向上を図っている。

シリーズ上位モデルでは8K60や4K240の撮影に対応し、8K30および4K120のオープンゲート撮影も可能。編集時のリフレーミングや複数アスペクト比への展開など、制作ワークフローの柔軟性を高める。ベースモデルの『MISSION 1』も、8K30や4K120、4K120オープンゲート撮影に対応している。

音声面では、4マイク構成による録音性能の向上に加え、32-bit float録音やBluetooth 5.3オーディオ接続に対応。さらに『MISSION 1』および『MISSION 1 PRO』はハウジングなしで20mの防水性能を備え、背面ディスプレイの大型化や操作ボタンの再設計など、撮影現場での使いやすさにも配慮した仕様となっている。

フラッグシップモデルの『MISSION 1 PRO』は、50MP 1インチセンサーを搭載し、8K60、4K240、1080p960の16:9ビデオ撮影に対応。8K30および4K120のオープンゲート撮影、50MP RAW写真撮影にも対応する。

『MISSION 1 PRO ILS』は同センサーを搭載しつつ、マイクロフォーサーズ（MFT）レンズに対応した交換レンズ式モデルとなる。ベースモデルの『MISSION 1』は、8K30、4K120、1080p240の16:9撮影、および4K120オープンゲート撮影に対応する。

アクセサリーとしては、ワイヤレスマイクシステム、コンパクトカメラグリップ、Enduro2バッテリー、メディアモッド、縦向きマウントアダプターなどを展開予定。また、GoProラボにも対応しており、カスタム機能や設定拡張を通じて、より高度な撮影ニーズにも対応可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）