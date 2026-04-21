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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもの「好き」の見つけ方」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、子どもが目標に向かってまっすぐ進むために「好き」なことを見つける重要性について解説している。



高松氏は、好きなことがある人は「自分の考えや行動がブレない」と語る。目標に対して行動が定まらず、フラフラしてしまう原因は、一般的に優柔不断といった性格のせいだと思われがちだが、実は「『好き』を持っていない」ことに起因すると指摘した。



ブレない軸を作るためには、一つでも「好き」を持つことが重要だと高松氏は語る。その見つけ方として、まずは子どもの心の中にある無意識下の「好き」を探すため、「どんな人生を歩みたいのか」「どんな仕事をしたいのか」を具体的に言葉にして整理していく方法を推奨している。



心の中から見つからない場合は、外側の世界から探すアプローチを紹介。休みの期間などを利用して「最近流行りの体験」に参加し、その中で子どもが楽しそうにしている姿があれば「これ好きだね」と言葉にして伝えることが有効だという。さらに、その体験に関連する習い事など、より深く触れられる機会を増やすことで「好き」を育てていくステップを解説した。



また動画の終盤では、子どもの「ゲーム」についても言及。一般的に悪いイメージを持たれがちなゲームだが、ただ時間を潰すのではなく、「ここに行きたい」「これができるようになりたい」と明確な目標を持って取り組むのであれば賛成できると見解を示した。



動画の最後で高松氏は、自分の中にブレない軸を作ることで、勉強や受験においても志望校合格という目標へまっすぐ突き進めると結論付けた。子どもの視野を広げ、「好き」を見つけることが、幸せな人生の第一歩になると語っている。