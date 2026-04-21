「めったに外食しないんですよ。月に1回とか、ランチ入れて月に2回とか。基本自炊で、友達がお家に来て、ご飯つくるのもあるし」

4月18日、自身がMCを務めるラジオ番組でこのように語ったのは、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）。

この日のゲストは、ラジオパーソナリティやエッセイストとして活躍するジェーン・スー（52）。2人はこの日、男女の「おごり・おごられ論争」から自分の外食状況などについて、様々なトークを繰り広げた。

「みな実さんは日ごろから美容やスキンケアを抜かりなく行っているため、その一環で食事にも非常に気を遣っています。ご飯を抜くような不健康な食事法ではなく、無駄な間食を減らすために、季節のフルーツや酵素玄米、ひじきなど栄養価の高い食材を意識的に採っているそうです。そのため外食の機会はとても少ないそうで、お腹がすいても飲食店に行かず、できるだけ自炊をするのが日課なのだとか」（ファッション誌ライター）

彼女自身もインタビューでこのように答えていた。

《私は、行きたくない食事には行きません。なんとなく食べることもしないかな。どうせカロリーを摂取するなら納得のいく方法で》（『MAQUIA』‘23年2月号）

しかし、外食に関しては“例外”もあるのだという。

「普段はストイックな食事管理をしているみな実さんですが、じつは彼女は麺類が大好きなんです。それでも『ラーメンは年に2回』と決めるなど好物にも制限を設けています。特に蕎麦がお好きなようでしばしば都内の名店に足を運ぶそう。よく一緒に蕎麦店に赴く男性もいるそうです」（前出・ファッション誌ライター）

音楽関係者が続ける。

「音楽ユニット『ホフディラン』のメンバーである小宮山雄飛さん（52）です。田中さんのラジオ番組の常連ゲストであり、プライベートでも蕎麦店やインテリア選びなどに2人でよく行っているそうです。

今年も4月に一緒にお花見に行ったそうで、小宮山さんのインスタグラムには田中さんとのツーショットが公開されています。田中さんは美容のために水をよく飲むので、小宮山さんの自宅マンションにあるエントランスのトイレを借りに来ることもよくあるようですね」

とはいえ、2人は恋愛関係にあるわけではないそうだ。

「田中さんはラジオ番組で小宮山さんとの関係について『潔白です』と恋愛関係を否定しており、『私たち会うの昼間なんですよ。だからやましさゼロってことを強調したい』とも話しています。

お二人は家族ぐるみで仲が良いそうで、田中さんは小宮山さんの奥さんや娘さんとも会うこともあるのだとか。最初は娘さんに“パパが取られた”と思われて嫌われていた時期もあったそうで、ラジオで『私は何の意識もしていなかったけど、既婚男性じゃない。私からしたら、逆に言うと既婚男性だから、雄飛さんって妖精みたいだから。性別を超越しているから、全然意識したことがなかった』と反省を語っていました。

お互いにSNSで交友関係を発信しているのも、あくまで友達であることを強調し、周囲からの誤解を解くためなのでしょうね」（前出・音楽関係者）