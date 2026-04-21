「エクステ取りまちた」てんちむ、タトゥー＆美脚際立つ姿を披露！ 「どんどん綺麗になって素敵」
YouTuberでタレントのてんちむさんは4月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚とタトゥーが際立つ姿を披露しました。
【写真】てんちむの美脚ショット
この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「ふわふわかわいい」「髪短いのもかわいい」「ゆるく軽い感じが素敵です」「可愛さと綺麗さが増してる」「どんどん綺麗になって素敵」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】てんちむの美脚ショット
「めっちゃ綺麗」てんちむさんは「エクステ取りまちた」とつづり、7枚の写真を載せています。白いミニ丈のドレスを着用した姿です。美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。また、ちらりと見えるタトゥーが印象的です。
この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「ふわふわかわいい」「髪短いのもかわいい」「ゆるく軽い感じが素敵です」「可愛さと綺麗さが増してる」「どんどん綺麗になって素敵」と、絶賛の声が集まりました。
「大人な可愛いさ」18日の投稿では「大人な可愛いさ」とつづり、黒いホルターネックのドレス姿を披露したてんちむさん。コメントでは「大人な可愛いさ」「てんちむ様お綺麗すぎます」「スタイルばつぐん美人さん」と、称賛の声が多数上がりました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)