トポロジーとメゾン ミハラヤスヒロのコラボ発売　バナナや歯磨き粉がモチーフに

「トポロジー（Topologie）」が、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」とコラボレーションしたコレクションを5月1日に発売する。一部トポロジー直営店舗、メゾン ミハラヤスヒロ直営店舗、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。

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コラボでは両ブランドの要素を掛け合わせ、「夜明けの静かで薄暗い街が徐々に明るく光を帯びていく」ようなカラーバリエーションを展開。トポロジーの冒険心と、メゾン ミハラヤスヒロの遊び心を融合し、ハンドルにバナナのモチーフを用いたバッグ「Extra Puff Bottle Sacoche Medium」（4万6200円）、や、歯磨き粉のモチーフを用いた「Bottle Sacoche Medium」（4万6200円）、ソフトクリームのモチーフを用いた「Extra Puff Bucket」（4万6200円）が登場する。また、ロープストラップ（7700円）やパファーストラップ（1万3200円）、パファーリストストラップ（1万340円）を揃え、携帯ストラップのアダプター（2420円）をラインナップする。

◾️トポロジー：公式オンラインストア