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YouTubeチャンネル「Aty」が、「あの巨大プールをプレゼントしたら、またもやテンションがおかしくなったカワウソがこちらです」を公開しました。公開からたった１週間で40万回に迫る視聴回数を記録した本動画では、カワウソのアティくんとウイちゃんが、新しく設置された巨大プールに大興奮する姿が収められています。



この日は庭のメンテナンスに合わせて、去年の引っ越しで処分したというウイちゃんお気に入りの巨大プールを復活させることに。待ちきれないアティくんとウイちゃんは、部品のパイプや梱包材のビニールにじゃれて遊び始めます。ついには広げただけの水のないプールの上を滑るように泳ぎ始めるふたり。前からあるプールと新たな巨大プールを満水にすると合計で約11トン。水を貯めるだけで12時間はかかるため、残念ながら明日まで「おあずけ」です。



「おいらが一番に泳ぐんでい！」と言わんばかりに意気込んでいた様子のアティくんでしたが、翌朝、なみなみと水が張られたプールに一番乗りで飛び込んだのはウイちゃん。先を越されたアティくんはなんとも悲しそうな表情で、すっかり拗ねてしまったようです。



一方、細かいことは気にしない「陽キャ」のウイちゃんは、広々としたプールを独占。「捕まえてみろ」と言わんばかりに飼い主さんを挑発して泳ぎ回ったり、水中で横回転や縦回転をしたり、陸に上がっても猛スピードで回ったりと、テンションMAXでアクロバティックな動きを披露します。やがてアティくんがやってくると、ますますハイテンションになるウイちゃん。ふたりは一日中、存分にプールを満喫したのでした。



引っ越しを経て再び手に入れた、大好きな巨大プール。水を得た魚のようにのびのびと遊び回るウイちゃんの姿は、これから暑くなる季節に向けて爽やかな癒やしを届けてくれます。なかなか見られない「回転するカワウソ」の映像も必見です！