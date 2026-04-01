ウォルト・ディズニー・ジャパンが、実写ドラマおよび映画作品で高い評価を得ている「THE SEVEN」と複数年にわたる共同開発契約を締結したことを発表。

今回の締結で、継続的な枠組みのもと、高品質な日本発ディズニープラス向け実写オリジナルドラマシリーズが世界中の視聴者に向けて企画・開発されます。

ディズニー「THE SEVEN」と複数年にわたる共同開発契約を締結

ディズニーが、「THE SEVEN」と複数年にわたる共同開発契約を締結。

THE SEVEN は、実写ドラマおよび映画作品で高い評価を得ている、TBSホールディングス傘下の制作会社です。

今回の契約により、ディズニーとTHE SEVENはディズニープラスで独占配信される実写シリーズを開発していきます。

ディズニーが、世界に向けた動画配信を前提に、日本の制作会社と長期的かつ継続的なコンテンツ開発契約を締結するのは、今回が初。

これによりディズニーは、企画・開発の初期段階から制作に関与するとともに、両社の強みを生かした作品づくりを進めていきます。

今回の締結で、ディズニーが100年以上にわたり培ってきたストーリーテリングの知見と、THE SEVENが有する確かなクリエイティブビジョンや制作力が融合。

日本発の大胆で心に響く物語を継続的に生み出し、日本および世界中のディズニープラスを視聴されている方へ届けられます。

ディズニーの100年にわたるストーリーテリングの伝統を基盤に『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『アバター』といった多くの人に親しまれている作品・キャラクターから新たなグローバルヒット作まで、多彩なコンテンツを届けている「ディズニープラス」

最新作『ズートピア 2』は配信開始から最初の7日間で、世界中で3,200万回再生を記録し、プレミア週における No.1映画となりました。

またFXの『SHOGUN 将軍』や、クライムサスペンス『パラダイス』シーズン 2、日本発の実写ドラマ『ガンニバル』、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』、韓国発の『メイド・イン・コリア』や『占い師たちの運命バトル』など、評価の高いオリジナル作品に対する視聴者の関心も引き続き高まっています。

ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、オリジナルコンテンツ・ストラテジー、エグゼクティブ・バイスプレジデント キャロル・チョイ氏 コメント

私たちが最も魅力に感じているのは、活気ある日本のクリエイティブコミュニティと、これまで以上に密接に連携し、日本ならではの視点、そして想像力を捉えた物語を共に生み出していける点です。

日本でディズニープラスを開始して以来、ゼネラル・エンターテイメントや各市場から生まれるオリジナル作品は、コンテンツラインアップの中でますます重要な存在となっています。

このパートナーシップは、そうしたコンテンツ投資をさらに前進させる自然なステップであり、これまで築いてきた強固な関係性の延長線上にあるものです。

日本に根差したストーリーテリングの基盤を一層深めていく上での重要な一歩となり、ローカル・コンテンツはグローバルで展開するフランチャイズと並んで、今後も多くの視聴者の共感を得ていく存在であり続けています。

ウォルト・ディズニー・ジャパンにてローカル・コンテンツ制作統括 エグゼクティブ・ディレクター 成田岳氏 コメント

私たち制作チームでは、視聴者の皆さまに何度でも繰り返し楽しんでいただけるような物語を育てていくことを大切にしています。

本契約を通じて、日本のクリエイターと開発の初期段階から密に連携し、日本ならではのクリエイティビティを生かしながら、ディズニープラスが大切にする質の高いストーリーテリングの基準を満たす作品づくりに取り組んでいきます。

私たちは、オーセンティックで長く愛され、視聴者の心に深く残るような作品をお届けすることを目指します。

THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽氏 コメント

今回の提携は、“日本から、世界中を魅了する革新的なコンテンツを生み出し続ける”という私たちの揺るぎない覚悟を、より強固なものにするための重要な一手です。

世界各地で多様な物語を展開するディズニーと、この歴史的なパートナーシップを締結できたことを光栄に思います。

THE SEVENが研ぎ澄ませてきたクリエイティブをディズニーが持つネットワークや知見を通じて解き放つことで、日本発の物語を人々が夢中になる『次なる熱狂』へと進化させていけると確信しています。

私たちはこれからも国境や言語の壁を越え、視聴者の心に永く刻まれるオーセンティック且つ革新的な作品を追求し続けます。

日本のコンテンツ・クリエイションがさらなる高みへと到達する瞬間を、どうぞ楽しみにしていてください。

THE SEVEN 取締役副社長・CCO 森井輝 コメント

これまで数々の作品を通じて、日本のクリエイティブが持つ熱量が世界を動かす瞬間を目の当たりにしてきました。

今回、志を共にできることで、更に大きな可能性の広がりを感じると共に、大きな責任も感じています。

私たちの使命は、日本が誇る繊細な人間ドラマや緻密な設定を、国境も人種も超えて誰もが“自分の物語”と感じられる最高のエンタメへと昇華させることです。

THE SEVENが培ってきた確かな技術と制作力、世界を驚かせるストーリー性、そして日本の才能豊かなクリエイターたちの想像力。

これらをディズニープラスというまた新たなフィールドにも強く届けて参ります。

どうぞご期待ください。

継続的な枠組みのもと、高品質な日本発ディズニープラス向け実写オリジナルドラマシリーズを世界中の視聴者に向けて企画・開発。

ディズニーとTHE SEVENが締結した、複数年にわたる共同開発契約の内容を紹介しました。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Disney+での実写オリジナルドラマシリーズを企画・開発！ディズニー「THE SEVEN」複数年にわたる共同開発契約を締結 appeared first on Dtimes.