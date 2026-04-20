娘があんなに泣くなんて…学童に行きたくない「理由」は【“生きづまる”私たち〜あやみと小1の壁】（2）
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『“生きづまる”私たち』〜あやみと小1の壁 2話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
フルタイムの会社員あやみ。長女かなの小学校入学で、共働きの夫の協力はあるものの日々の生活は目が回る忙しさに。なにかと我慢しがちな娘が新しい環境になじめるか心配しているなか…。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』