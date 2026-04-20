大正製薬は、製薬会社の毛髪科学研究から生まれた髪のエイジングケア（年齢に応じたヘアケア化粧品による手入れのこと）ブランド「BLACK WOLF（ブラックウルフ）」シリーズをリニューアルし、4月20日から発売する。

BLACK WOLFシリーズは、ツヤのある黒髪と健康な頭皮のため、ネイチャーラボとの共同開発によって誕生した。シリーズ共通で同社の独自処方である「ブラックアクティブ処方」を採用。厳選した11種類の保湿成分が、乾燥しがちな頭皮環境を整え、毛髪にツヤを与えます。「洗う（シャンプー）」「整える（コンディショナー）」「仕上げる（エッセンス）」の3ステップで、頭皮と髪をトータルにケアする。



左から：BLACKWOLF ボリュームアッププラックアクテイプシャンプー、同 コンディショナー、BLACKWOLF スカルプ＆ヘアボリューム プラックアクティブェッセンス

今回のリニューアルでは、より年齢による髪の変化に向き合える処方へと進化した。「ボリュームアップ ブラックアクティブ シャンプー」「ボリュームアップ ブラックアクティブ コンディショナー」は、ブラックアクティブ処方はそのままに、ハリ・コシ成分を強化し、根元からふんわりとした立ち上がりをサポート。「スカルプ＆ヘアボリューム ブラックアクティブ エッセンス」は従来品の約2倍の濃度のブラックアクティブ処方を採用し、今ある黒髪に潤いとツヤをプラスする。

「ハリ・コシが気になる」「ボリューム感が出にくい」「セットが決まらなくなってきた」などの髪の悩みに気づいたら早めのケアがおすすめ。進化したBLACK WOLFシリーズで、本気のケアを始めてみては。

［小売価格］

BLACKWOLF ボリュームアッププラックアクテイプシャンプー

380mL：1980円

330mL：1650円

BLACKWOLF ボリュームアップブラックアクティブコンディショナー

380mL：1980円

330mL：1650円

BLACKWOLF スカルプ＆ヘアボリューム プラックアクティブェッセンス：4378円

（すべて税込）

［発売日］4月20日（月）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp