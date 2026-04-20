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文春チャンネル【公式】が、「《京都小学生死体遺棄》行方不明当日に「家庭内でゴタゴタが…」4日前には突然「今日は休みます」…安達優季容疑者が“結希くん失踪”までに語っていたこと【現地記者解説】」と題した動画を公開した。京都で起きた小学6年生・結希くんの死体遺棄事件について、現地で取材を進める「週刊文春」のM記者が、容疑者となった義父の行方不明前後の不審な動きについて報告している。

M記者は4月3日から現地に入り、取材を開始。結希くんが行方不明となった3月23日の前後における、容疑者らの言動を明かした。

M記者によると、結希くんの母親は失踪の4日前である3月19日から仕事の休みを取得し、同僚には「新婚旅行で台湾に行く」と話していたという。一方、義父である安達優季容疑者は事前の休み申請はしていなかったものの、19日の朝になって突然「ノロウイルスにかかった」と会社へ連絡して欠勤。両親そろって休みをとり、3連休に突入したようだ（3月20日は春分の日で祝日）。

さらに、結希くんが行方不明になったとされる3月23日の朝、優季容疑者は再び会社に電話をかけ、「家庭内でゴタゴタあったので休みます」と伝えていたという。

動画では、優季容疑者が発した「ゴタゴタ」という言葉の意味について様々な解釈ができると指摘。事件のさらなる詳細や容疑者の人物像については、「週刊文春電子版」にて記事が配信されている。

YouTubeの動画内容

00:06

現地入りした文春記者による取材報告
00:53

行方不明4日前の母親と容疑者の不審な動き
01:54

失踪当日、容疑者が会社へ残した言葉
02:27

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