２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、宮城県仙台市の中心部に１９日、クマが出没し、市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲して駆除したことを報じた。

同市青葉区のマンション裏の茂みに１０時間以上にわたって、とどまっていたクマが体長約１・５メートル、体重約１２５キロの雄の成獣だったことについて、コメンテーターで出演の元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「私も仕事で仙台に行くことがあるので…。ここって本当に街の真ん中ですからね。ランドマークになってる公園も近くにあって。県庁もすぐ近くで（北仙台）駅から２キロぐらいですから」とまず出没地点に受けた衝撃を口に。

「クマって走ったら車と同じくらいのスピードが出るって言われてるので、数分で駅前に着いちゃうくらいの本当に近いところ。周りに居酒屋さんやビジネスホテルがたくさんあるくらいな…」と続けると「そういった所まで来たということは今回、緊急銃猟がされましたけど、逆に言うと来るところまでは防ぐことがきなかったということ」と指摘。

「今回は（被害を）防ぐことができましたけど、近くに学校もある所なので万が一、人的被害が出ていたらと思うと、来る前の段階でどうやって止めることができるのかっていうのを考えないといけないと思う」と提言していた。