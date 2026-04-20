山口もえ、生放送出演時の空き巣対策で痛恨ミス 半年かけて探すことに
タレントの山口もえが、21日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』絶体絶命の大ピンチ！どう乗り切る?スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡
スタジオでは、ゲストの忘れ物にまつわるトークが展開される。生放送のレギュラー番組に出演している時は「空き巣に入られやすい」と聞いた山口。家の中の大切なものを隠そうと試行錯誤した結果、隠した場所を忘れてしまい、半年かけて探した経験を明かす。
同番組には、山口のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの佐久間大介（Snow Man）、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむが出演する。
【番組カット】楽しそう！大きく笑う松島聡
スタジオでは、ゲストの忘れ物にまつわるトークが展開される。生放送のレギュラー番組に出演している時は「空き巣に入られやすい」と聞いた山口。家の中の大切なものを隠そうと試行錯誤した結果、隠した場所を忘れてしまい、半年かけて探した経験を明かす。
同番組には、山口のほか、MCの笑福亭鶴瓶、レギュラーの松島聡（timelesz）、スタジオゲストの佐久間大介（Snow Man）、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむが出演する。