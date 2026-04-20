家族も大満足のボリュームおかず！とろ〜り卵黄がたまらない「新玉ねぎのすき焼き巻き」
【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品
ジュワッと広がる甘辛い味わいと、新玉ねぎのとろける食感が楽しめるごちそうレシピえおご紹介！食べごたえ抜群で、子どもから大人まで大満足の一品です。いつもの食卓にちょっぴり特別感をプラスできますよ。
教えてくれたのは▷上島亜紀さん
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A’s Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
牛肉の中にはとろける新玉ねぎ♪一口ですき焼きのおいしさ
【材料・2人分】
新玉ねぎ…大1個（約200g）
牛薄切り肉…6枚（約200g）
絹厚揚げ…1枚（約150g）
■Ａ＜混ぜる＞
砂糖、しょうゆ…各大さじ1
みりん…大さじ2
サラダ油
【作り方】
1．新玉ねぎは12等分のくし形切りにする。厚揚げはペーパータオルで水けと油を押さえ、４等分に切る。
2．まな板に牛肉1枚を広げ、玉ねぎ2切れを手前にのせてきつめに巻く。 同様に全部で6本作る。
＜ポイント＞
玉ねぎは2切れの切り口が向かい合うように重ね、牛肉でしっかりと包む。こうすると、火の通りが均一になる。
3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、2を巻き終わりを下にして並べる。転がしながら焼き、全体に焼き色がついたら厚揚げを加える。ふたをして弱めの中火にし、約10分蒸し焼きにする。
4．Ａを加えて強めの中火にし、からめるように焼く。器に盛り、好みで卵黄をからめて食べる。
（1人分476kcal／塩分1.4g）
＜新玉MEMO＞
長期保存はNG。野菜室に入れて早く食べ切ること！
通年出回るものと違い、水分が多いので日もちしません。
＊ ＊ ＊
卵黄をからめれば、甘辛い味わいにコクが加わり満足感もアップ。旬を味わいながら、家族みんなで楽しめる満足おかずとしてぜひお試しください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久昌子
文＝畠山麻美