「MBSアナウンサー公式チャンネル『ウラオモテレビ』」が19日までに更新され、「【衝撃】アナウンサー界に激震「0」の読み方が変わる!?」と題した動画を公開した。

福島暢啓アナウンサーが「急きょ動画を配信することになっているんですけれど」と切り出し、「NHKの放送文化研究所っていうところがありまして。そこがですね。ちょっとびっくりするんだけど、ことばのハンドブックというものがありまして、それの改定に伴いまして、NHKの数字の読み方のルールがちょっと変更になった」と語った。

これによると、数字の「0」の読み方が、これまでの「レー」から、電話番号・郵便番号に関しては「ゼロと読み、レーと読むのもいいよ、という流れになったそうです」と紹介した。

海渡未来アナは「アナウンサーになってから、散々“レーと読みなさい”っていうふうに…頑張って矯正し続け」と言えば、前田春香アナも「しかもゼロにしてください。許容はレーですになったんですか？何が起こったの!?」と呆然とした表情。

福島アナは「僕、昨日家でお酒を飲みながらこれをニュースに接して、“おいおいおいっ！つって話が違うじゃねえか”ってなって」と言いながらも「ただこれ限定的なんですよ電話番号とか郵便番号の時に“ゼロイチニイーゼロ”とか」と紹介すると、海渡アナは「もう、それを気持ち悪いと感じる体になっている」と苦笑。3人ともこれまでは、店を予約する際に自分の電話番号を言う時も、「レー」と言い続けていたと明かした。

その「親分と思っていた」（福島アナ）NHKの変更に、前田アナは「なんかちょっとフラれた気分じゃないですか、こんなに愛してたのに」と言い、海渡アナも「浮気されちゃった気分」と語った。

福島アナも「日本中のLINE知っているアナウンサーに送って。みんな“えぇぇぇぇぇ！”って言って。安住さんにも送ったよ。安住さんも“えぇぇぇぇぇ！”って言ってたよ。“私は明日からほえまくるぞ”って言って」とTBSの安住紳一郎アナの反応も紹介。「本当に地動説と天動説みたいな差だから。びっくりするよね」とした。

動画では、変更された理由について、調査を行った結果、「ゼロ」と読む人がほとんどだったことなどが語られた。また、福島アナは「ショックが大きすぎるっていうのもあって、まだ“レー”で行きますっていう流れになっているかしくて、うちの放送局も、一応“レー”で行きましょうとなっています」と明かしていた。