俳優の大浦龍宇一(57)が19日、自身のブログを更新。妻でシンガーソングライターのゆりえ(35)との離婚を公表した。大浦は2002年に一般女性と結婚も07年に離婚しており、2度目の離婚となる。

大浦は「皆さまへ。大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。

「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」とし、「俳優として、また大切な時期のこども達に関わる者として、与えられた時間を大切に日々歩んでいきたいと願っております。引き続きよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

ゆりえも自身のブログを通じ離婚を公表。「彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました。舞台を通じて出逢ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています。これからは互いに励まし合える存在になれたらと思っています」とつづった。

大浦とゆりえは、2019年3月に結婚。ゆりえは“ひょうきんアナウンサー”としても親しまれた元フジテレビ、現在はフリーの寺田理恵子アナの長女で、歳の差22歳婚として話題を集めた。