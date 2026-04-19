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カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【朗報】今日からできる、考えすぎる性格の緩め方7選。自責・後悔、不安感まで和らげる秘訣」を公開した。動画では、考えすぎて悩んでしまう性格の原因と、その具体的な緩め方について7つのアプローチが解説されている。



Ryotaはまず、考えすぎている状態を「脳が散らかっている状態」だと定義する。日々の心配事やタスクを後回しにすると、脳の「考える部分」が圧迫され、脳疲労を引き起こすという。これを防ぐためには「タスクを後回しにせずに、できるだけ早く対処する」ことが重要だと語る。



さらに、現代社会における情報の多さも原因の一つとして挙げる。自分に関係のないニュースなど、勝手に入ってくる情報を制限し、「自分に必要な情報」だけを吸収することが有効だという。また、恋愛や転職といった複雑な問題には「答えがないという答えを持つ」ことも提案。「どっちの選択を取った先に、また選択があって、それが結果的にうまくいくかなんて分からない」と述べ、完璧な答えを探すのではなく、今できる最善を尽くすことの重要性を指摘した。



加えて、夕食のメニューなど影響度が低い選択においては「どっちでもいい選択肢を持つ」ことや、脳の整理整頓のために「週に3回、45分ほどの少し息切れするような運動」を取り入れることも推奨。また、頭の中のワーキングメモリを外に出すために「書きながら考える」という実践的な手法も紹介された。



最後にRyotaは、「もっと今に意識を向ける」ことの大切さを強調。過去の失敗や未来の不安に囚われるのではなく、今日の準備など、今目の前にある具体的なことに集中すれば思考の暴走を防ぐことができると結論付けた。考えすぎて疲れてしまう人は、こうした代替行動を取り入れることで、心を軽くすることができるだろう。