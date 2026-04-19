元NHKの竹中知華アナ、スタイル際立つぴったりニット×ショーパン姿披露 巨大スイカ前でのショットに「健康的で美しい」「いろいろ目が忙しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、4月18日に自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなした全身ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「目が釘付け」巨大スイカ前でのショーパン姿
竹中は、スイカの絵文字を添えて、大きなスイカのオブジェの前に立ち笑顔を見せる全身ショットを投稿。オレンジのタイトなリブニットにベージュのショートパンツ、足元にはスニーカーを合わせ、しなやかで美しい脚のラインを披露している。
この投稿は「爽やかで素敵」「いろいろ目が忙しい」「健康的で美しい」「ニットとショートパンツの組み合わせが最高」「目が釘付け」「スイカといえば、ですね」「自然体な雰囲気が綺麗すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「目が釘付け」巨大スイカ前でのショーパン姿
◆竹中知華アナ、ショートパンツ姿で美脚披露
竹中は、スイカの絵文字を添えて、大きなスイカのオブジェの前に立ち笑顔を見せる全身ショットを投稿。オレンジのタイトなリブニットにベージュのショートパンツ、足元にはスニーカーを合わせ、しなやかで美しい脚のラインを披露している。
◆竹中知華アナの投稿に反響
この投稿は「爽やかで素敵」「いろいろ目が忙しい」「健康的で美しい」「ニットとショートパンツの組み合わせが最高」「目が釘付け」「スイカといえば、ですね」「自然体な雰囲気が綺麗すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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